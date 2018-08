Cronache e protagonisti del prossimo Symposium MicroStrategy

A Milano in ottobre si terrà la nuova tappa italiana della manifestazione “MicroStrategy Symposium Series” con protagonisti Business Intelligence e Analytics. Dopo il successo del precedente appuntamento, tenutosi a Roma la scorsa primavera, il Symposium di MicroStrategy invita clienti, partner e possibili prospect a scoprire il grande valore dei Big Data e i vantaggi che possono garantire alle aziende.

Carlo San Martino, Country Manager Italy, MicroStrategy

Siamo entusiasti di questo nuovo appuntamento a Milano. Il Symposium rappresenta, infatti, un importante momento di networking per tutti coloro che partecipano ma anche di formazione sulle tematiche dell’enterprise analytics. Ottenere valore dai Big Data, costruire dashboard e visualizzazioni intuitive, sviluppare applicazioni aziendali autonomamente saranno le principali tematiche affrontate dai nostri esperti e da professionisti del settore proprio per tracciare la strada verso l’Intelligent Enterprise.

Il keynote di Michael J. Saylor, fondatore, CEO e Chairman of the Board of Directors di MicroStrategy, darà inizio al convegno, che vedrà alternarsi sul palco esperti di MicroStrategy e numerosi professionisti della Business Intelligence per affrontare le tematiche più attuali relative a Analytics, Mobility e Security. Inoltre, diversi clienti condivideranno con la platea le proprie storie di successo a testimonianza dei benefici ottenuti. Il pomeriggio sarà invece dedicato a workshop e sessioni sull’innovazione e sul futuro, approfondendo i temi relativi ad Artificial inteligence, IoT, advanced analytics e in-line analytics.