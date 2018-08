D-Link presenta le videocamere mydlink per una casa più sicura

Compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant, le tre nuove videocamere Wi-Fi HD mydlink D-Link permettono di sorvegliare in modo affidabile e smart.

Stefano Nordio, Vice Presidente di D-Link Europe

I prodotti D-Link sono progettati per rispondere a tutte le esigenze e ai diversi tipi di budget, mantenendo sempre alta la qualità. Queste videocamere con le opzioni di registrazione cloud e la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant sono perfette per tutti coloro che vogliono un ecosistema smart e semplice da configurare.

I tre modelli DCS-8010LH, DCS-8300LH e DCS-8525LH, grazie alla nuova app gratuita mydlink, sono in grado di monitorare e gestire le videocamere anche da remoto, tramite smartphone.

Da poco disponibile in una nuova versione completamente ridisegnata, l’app mydlink consente di rendere le case più intelligenti e sicure grazie all'automazione e alla pianificazione. Ad esempio, utilizzando le nuove smart plug compatibili mydlink (DSP-W115 e DSP-W245), le luci possono essere accese automaticamente quando le telecamere rilevano un movimento o un suono. Un supporto aggiuntivo è IFTTT consente alle telecamere di interagire con una gamma più ampia di dispositivi.

La visibilità delle nuove videocamere è garantita giorno e notte grazie ai di sensori IR e tutti e tre i modelli permettono di ricevere notifiche in caso della rilevazione di movimenti o rumori negli ambienti sorvegliati. Sono inoltre dotati di microfono e speaker per parlare e ascoltare attraverso le videocamere, in modo bidirezionale.

Le videocamere supportano la registrazione sia in modalità locale su scheda SD sia in modalità cloud su storage sicuro mydlink. Le registrazioni possono essere riprodotte direttamente da cloud o scaricate su un dispositivo.

Il loro design compatto e discreto, unito alla connettività Wi-Fi, permette alle videocamere di essere posizionate ovunque sia in casa che in ufficio.

Mentre I modelli DCS-8010LH e DCS-8300LH offrono risoluzioni 720p e un ampio angolo di visione, la DCS-8525LH con funzione pan/tilt permette il monitoraggio su più fronti e una risoluzione Full HD di 1080p.