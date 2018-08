AuthPoint di WatchGuard pensa alla sicurezza delle Pmi

Creato per le PMI, AuthPoint di WatchGuard è una soluzione facile da gestire e conveniente che si basa su cloud per l’autenticazione a più fattori.

Infatti fino a ora le soluzioni di autenticazione a più fattori (MFA) sono sempre state fuori dalla portata delle PMI a causa di costo, complessità e problemi di gestione.

Secondo una ricercha condotta da CITE Research tra i manager e i professionisti dell’IT, il 61% di chi ha risposto tra aziende con meno di 1.000 dipendenti, ritiene che i servizi MFA siano riservati solo alle grandi aziende.

AuthPoint di WatchGuard risponde a questi preconcetti sull’autenticazione eliminando i processi complessi di integrazione, i costi elevati di up-front, e gli onerosi requisiti di gestione on-premise.

La soluzione AuthPoint è un servizio cloud che può essere implementato e gestito da qualsiasi luogo senza la necessità di componenti hardware costosi. Il servizio si basa sull’app AuthPoint di WatchGuard per faclitare l’autenticazione dell’utente.

Alex Cagnoni, Director of Authentication at WatchGuard

Sappiamo che una consistente porzione di violazioni di dati riguarda credenziali andate perse, e dato che ormai i criminali informatici prendono di mira organizzazioni di qualsiasi dimensione, l’autenticazione a più fattori diventa oggi un prerequisito per ogni azienda. In assenza di una soluzione MFA, i cyber criminali possono utilizzare una varietà di tecniche per ottenere username e password, come lo spear phishing, il social engineering, e anche comprare credenziali rubate sul dark web, per avere accesso alla rete e rubare dati aziendali e dei clienti. Con AuthPoint, stiamo abbattendo vecchie barriere all’adozione delle soluzioni MFA da parte delle PMI con una soluzione che è affidabile, facile da implementare, e ampiamente scalabile – tutto ciò è reso possibile dall’approccio di WatchGuard all’autenticazione basato su cloud.

Tra le principali funzioni:

-App AuthPoint permette agli utenti di vedere e gestire qualsiasi tentativo di accesso: usa messaggi push, una password monouso (OTP) o un codice QR (per l’autenticazione offline) come fattore supplementare per provare la tua identità. Può memorizzare autenticatori di terze parti come Google Authenticator, Facebook access, Dropbox e altro.

-Mobile Device DNA distingue i tentativi di accesso (login) clonati da quelli legitttimi. L’app AuthPoint crea firme personalizzate sul Dna dei dispositivi degli utenti e le aggiunge al calcolo dell’autenticazione. I messaggi di autenticazione non generati dal telefono legittimo dell’utente saranno respinti.

-Gestione Cloud-based ha un’interfaccia intuitiva e pratica che consente alle aziende di vedere report e alert, e configurare e gestire i deployment. AuthPoint è una soluzione in cloud che non richiede apparati on-premise.

-Integrazioni di Terze Parti, WatchGuard include dozzine di integrazioni di partner esterni con AuthPoint, permettendo alle aziende di richiedere agli utenti di autenticarsi prima di accedere alle applicazioni cloud sensibili, a VPN e alle reti. Inoltre, AuthPoint supporta lo standard SAML, consentendo agli utenti di effettuare il login una volta sola per accedere a una gamma completa di applicazioni e servizi.

Con il lancio di AuthPoint, WatchGuard ha ampliato in modo intelligente il suo portafoglio di prodotti con un'offerta di sicurezza di importanza vitale che viene spesso trascurata dalle Pmi, e lo ha fatto in un modo che è facile da vendere, implementare e gestire da parte del canale.

L’architettura basata su cloud di AuthPoint consente di gestire facilmente l’onboard di nuovi clienti, di allocare licenze, di segmentare i permessi, e fare report sulla loro attività da una singola interfaccia facile da usare. AuthPoint è stata progettata sia per garantire successo ai partner di canale che sicurezza ai clienti.