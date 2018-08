Ufficio paperless, Able2Extract converte e modifica PDF

Able2Extract è un software per convertire e modificare documenti PDF, ideale per rendere più fluido il lavoro, per un ufficio digitale e davvero “paperless”.

Tra le esigenze più comuni degli ambienti professionale c’è la gestione, modifica, conversione e generazione di file PDF. Questo pacchetto software nasce proprio con l’intento di semplificare tali procedure e consente di:

- creare, convertire e modificare file PDF;

- proteggere i PDF in molti modi;

- modificare file PDF a livello di pagina e di contenuto;

- convertire PDF in Word, Excel e molti altri formati di file.

Non solo, Able2Extract vanta una compatibilità cross-platform Mac, Windows e Linux oltre alla capacità di generare PDF in modo sicuro, da qualsiasi formato file stampabile. L’interazione con il pacchetto Office e altre suite è immediata. È infatti garantita la conversione PDF - PDF in Excel (automatico, personalizzato), Word, Publisher, PowerPoint, OpenOffice, HTML, AutoCAD, CSV e formati immagine (JPG, GIF, PNG ...). La piattaforma supporta la tecnologia OCR, per una ricerca e conversione dei PDF scansionati. Tali file possono poi essere modificati in ogni parte: testo, pagine, numerazione, moduli PDF, annotazione PDF, redazione PDF.

Oltre ad essere in grado di creare un file PDF da qualsiasi formato di file stampabile, Able2Extract è capace di proteggere i documenti PDF. Con le sue funzionalità di sicurezza avanzate gli utenti possono proteggere con password i propri file PDF e impostare diverse autorizzazioni per i file (stampa, modifica del contenuto, copia dei contenuti ...). Come abbiamo già detto, Able2Extract può convertire PDF in una dozzina di altri formati di file. Il processo di conversione è semplice e richiede appena tre passaggi (Open-Select-Convert).

Non solo, Able2Extract può convertire più PDF contemporaneamente. Non c'è bisogno di convertire i file uno per uno. Con la funzione conversione batch, è possibile aggiungere tutti i file e le directory PDF, successivamente Able2Extract eseguirà la scansione e convertirà tutti i file trovati. Il software è dotato di tecnologia OCR integrata, in questo modo gli utenti possono convertire anche i file scansionati in altri formati di file con un errore minimo. Inoltre, è consentita la conversione di PDF di sole immagini, il tutto abilitando la funzione di ricerca all’interno del testo.

Able2Extract viene fornito con un editor PDF avanzato che consente agli utenti di modificare senza problemi un file PDF in vari modi:

Modifica di testo e di pagina - Able2Extract consente la modifica di PDF a livello di pagina e di contenuto. Dal punto di vista del testo, gli utenti possono aggiungere/eliminare testo, personalizzare il carattere, l'allineamento e l'interlinea. Per quanto riguarda le pagine, è possibile inserire/eliminare, spostare, ridimensionare, scalare e ruotare le pagine.

Numerazione Bates (procedura usata principalmente nei settori legale, medico e commerciale per individuare in modo univoco ogni pagina di una serie) - gli utenti che devono fare riferimento ad una singola pagina da un file PDF di grandi dimensioni possono indicizzare pagine PDF (testo personalizzato, data, numeri contatore ...) e semplificare il processo di recupero delle informazioni.

Moduli PDF - Able2Extract supporta la manipolazione dei moduli PDF. Se è necessario compilare, modificare o creare un modulo PDF completamente nuovo, Able2Extract può farlo.

Annotazione PDF - La funzione di annotazione consente agli utenti di creare e inserire annotazioni sul loro PDF. Come note adesive, francobolli, evidenziazioni, link, sottolineare solo per citarne alcuni. Inoltre, gli utenti possono rivedere e rispondere alle annotazioni e ai commenti esistenti.

Redazione PDF - Able2Extract enfatizza la sicurezza. Ecco perché il software consente agli utenti di eliminare qualsiasi informazione sensibile dai loro documenti PDF. Questo è facilmente fatto oscurando singole parole o interi paragrafi e pagine.