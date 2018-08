Huawei, un premio a Erdal Arikan per lo sviluppo del 5G

Erdal Arikan, inventore dei codici polari per il 5G, è stato premiato da Huawei per approccio nuovo a massimizzare velocità e affidabilità della trasmissione dati.

Nel corso della cerimonia di consegna del premio speciale al professore Arikan, tenutasi il 30 luglio scorso presso la sede di Huawei a Shenzhen, l’azienda ha anche lodato l’operato degli oltre 100 tra scienziati e ingegneri che lavorano nell’ambito della ricerca scientifica di base e della definizione degli standard.

Erdal Arikan

Sono onorato di ricevere questo premio. Ci tengo a sottolineare che, senza la visione e il contributo tecnico dei direttori e ingegneri Huawei, i codici polari non sarebbero passati da progetto di laboratorio a standard in meno di 10 anni. Da ingegnere non vi è ricompensa più grande del vedere le nostre idee diventare realtà.

I codici polari sono il primo sistema al mondo di codifica dei canali a portarci sulla soglia del limite di Shannon, ovvero la velocità massima a cui i dati possono essere inviati mantenendo un tasso di errore pari a zero a una data larghezza di banda. Sono in grado di migliorare le prestazioni di codifica del 5G, riducendone la complessità e garantendo la qualità del servizio.

Nel 2016, il 3GPP (ente che definisce gli standard internazionali inclusi gli standard 5G) ha adottato i codici polari come schema di codifica ufficiale per i canali di controllo dell'interfaccia 5G New Radio (NR) eMBB.

Nel 2010, Huawei ha riconosciuto il potenziale dei codici polari per ottimizzare la tecnologia di codifica dei canali e così ha finanziato ulteriori attività di ricerca a supporto del lavoro del professor Arikan. Nel corso degli anni Huawei ha compiuto molteplici progressi nello sviluppo di questa tecnologia e portato i codici polari al di fuori del mero ambito della ricerca accademica.

Huawei è stata la prima azienda al mondo a completare i test 5G in tutte le fasi dello sviluppo dell’IMT-2020 (una visione collettiva, impostata dall’ITU, per l'evoluzione della rete mobile entro il 2020). Huawei ha investito circa 400 miliardi di CNY in R&D negli ultimi dieci anni, e intende destinare dal 20% al 30% del proprio investimento annuale di 15-20 miliardi di dollari alla ricerca di base.