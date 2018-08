F-Secure: lo spam è ancora il preferito dai cybercriminali

Sono passati ben quarant’anni, ma lo spam rimane il mezzo più utilizzato dai criminali online ed è la fonte malware più gettonata in assoluto per effettuare attacchi. Una nuova ricerca di F-Secure e MWR Infosecurity evidenzia come i criminali online siano diventati più prudenti, ma si affidano ancora agli stessi vecchi trucchi che usano da decenni come lo spam.

Päivi Tynninen, Threat Intelligence Researcher di F-Secure

Lo spam via email è ancora una volta la scelta più comune per l'invio di malware. Tra i sample di spam che abbiamo visto nella primavera del 2018, il 46% riguardava truffe relative ad appuntamenti online, il 23% email con allegati malevoli e il 31% conteneva link a siti Web malevoli. Negli ultimi anni, ha guadagnato più popolarità rispetto ad altri vettori, poiché i sistemi stanno diventando più sicuri contro gli exploit e le vulnerabilità del software.

La ricerca mostra come lo spam rimanga il metodo più comune di diffusione di URL malevoli, truffe e malware più di 40 anni dopo che è stato inviato il primo messaggio di spam. La tecnica si basa ancora sull’invio di un gran numero di e-mail per catturare un piccolo numero di utenti, ma i criminali continuano a ridefinire le loro tattiche per ottenere risultati sempre migliori.

Adam Sheehan, Behavioral Science Lead di MWR Infosecurity

Lo spam è diventato un vettore di attacco con un successo crescente, con tassi di click in crescita dal 13,4% nella seconda metà del 2017 al 14,2% nel 2018.

Mentre lo spam è un gioco di numeri, il modello di efficacia di MWR ha identificato alcune tattiche che giocano sulla psicologia dei destinatari per rendere lo spam più potente:

• La probabilità che il destinatario apra un'email aumenta del 12% se l'email sembra provenire da un individuo conosciuto.

• Se l’oggetto dell’email non presenta errori, il tasso di successo dello spam aumenta del 4,5%.

• Un email di phishing con una call to action che invita ad agire con urgenza ottiene meno trazione rispetto a quando l'urgenza è implicita.

I criminali non si affidano semplicemente al contenuto dello spam per ingannare gli utenti. Stanno anche usando nuovi metodi per colpire quegli utenti che sono ormai consapevoli dei pericoli derivanti dal cliccare su allegati non richiesti.