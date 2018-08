Fastweb e Tiscali, nuovo accordo per 150 milioni di euro

Partita nel 2016, si rafforza la partnership strategica tra Fastweb e Tiscali, opportunità per aumentare e migliorare la presenza sul mercato delle due telco.

Fastweb acquisisce la licenza detenuta da Aria (controllata di Tiscali per 40 Mhz nella banda 3.5 Ghz e il ramo di azienda Fixed Wireless Access (FWA) di Tiscali, che comprende infrastrutture FWA (836 torri) e 34 FTE.

Tiscali ottiene il pieno accesso all'infrastruttura di rete basata su fibra di Fastweb e all'infrastruttura FWA oggetto dell’acquisizione. Grazie all’operazione, Tiscali continuerà a fornire servizi LTE FWA ai clienti in aree di digital divide esteso e, allo stesso tempo, potrà sfruttare l'accesso alla rete in fibra ad alte prestazioni di Fastweb per aumentare la propria copertura di rete fissa a livello nazionale.

Il valore dell'operazione è di circa 150 milioni di euro, di cui 100 milioni cash (metà nel 2018 e metà nel 2019), un accordo wholesale da 4 a 5 anni per un valore complessivo di 40 milioni di euro e 10 milioni di euro di debiti verso i fornitori. Fastweb finanzierà la transazione con risorse proprie.

Alex Kossuta, Ceo di Tiscali

Questo accordo rappresenta una grande opportunità per aumentare e migliorare la presenza sul mercato di Tiscali. Oltre ai servizi LTE Fixed Wireless, l'azienda espanderà rapidamente la propria copertura a banda ultra larga in tutta Italia, senza costi aggiuntivi e sarà in grado di riposizionarsi per perseguire i propri obiettivi strategici in modo più efficiente ed efficace.

Alberto Calcagno, Ceo di Fastweb

Siamo particolarmente orgogliosi dell'accordo raggiunto con Tiscali perché consente a Fastweb di sfruttare il vantaggio strategico acquisito con le sperimentazioni 5G lanciate in diverse città italiane nel 2017 e gli investimenti fatti negli anni per le infrastrutture FTTx: la titolarità a lungo termine di una parte così pregiata dello spettro ci consente di accelerare l'implementazione di un'infrastruttura 5G nelle principali città italiane rafforzando così la nostra leadership nel mercato convergente fisso-mobile.

Assicurandosi l'accesso a lungo termine a una risorsa scarsa e pregiata, una porzione di spettro nella banda 3,5 Ghz, Fastweb infatti rafforza così la sua strategia di convergenza fisso-mobile e acquisisce la capacità di realizzare rapidamente una rete 5G a partire dalle principali città italiane. Inoltre sarà in grado di potenziare l’offerta di connettività a banda larga sfruttando la rete LTE fixed wireless di Tiscali per fornire servizi di accesso a banda larga ad alte prestazioni ai propri clienti nelle aree di digital divide esteso.

Oltre a fornire di servizi di connettività basati sulla rete wireless LTE, Tiscali estenderà la propria offerta di rete fissa ultra-broadband dagli attuali 8 milioni ai potenziali 18 milioni di famiglie, grazie all'accesso all'infrastruttura in fibra di Fastweb che copre direttamente il 30% delle famiglie italiane e indirettamente il 65%. Tiscali beneficerà quindi di una significativa riduzione dei costi operativi e delle necessità di investimento, migliorando la propria value proposition e rafforzando il proprio modello di business.

La transazione è soggetta ad approvazione da parte delle Autorità competenti e alla introduzione, da parte di Tiscali Italia ed Aria, di un piano attestato di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si prevede completare l’operazione entro i prossimi quattro mesi.

Nella conduzione dell’operazione Natixis ha agito da financial advisor di Fastweb, mentre Tiscali è stata assistita da Mediobanca.