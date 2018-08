Imprese e datacenter, Check Point previene le nuove minacce

Soluzione all-inclusive 23900, questo gateway di Check Point è stato pensato per dare la massima protezione contro le minacce informatiche di quinta generazione. Il lancio del nuovo gateway 23900 di Check Point, stabilisce un nuovo standard di protezione contro gli attacchi di quinta generazione, che mirano alle reti aziendali e ai data center. Combinando una completa prevenzione contro le minacce con un hardware specifico, il nuovo prodotto della famiglia 23000 di Check Point offre la possibilità di esaminare il traffico crittografato SSL senza compromettere prestazioni, operatività o scalabilità.

Itai Greenberg, Vice President of Product Management di Check Point

Il nuovo gateway di sicurezza 23900 offre la migliore protezione possibile contro il panorama attuale delle minacce informatiche, sempre più sofisticate. Per proteggere gli asset principali all’interno di uno scenario di sicurezza informatica di quinta generazione, le organizzazioni devono adottare soluzioni completamente integrate che uniscono la prevenzione delle minacce, l'emulazione e l'estrazione in un'unica piattaforma. Grazie all’appliance 23900, i clienti possono portare queste tecnologie sicure all’interno di data center dalle alte prestazioni o di reti aziendali molto trafficate.