Flowmon ADS, l’evoluzione della cybersecurity

Flowmon Anomaly Detection System è una soluzione che abilita il team di sicurezza nella rilevazione e risposta di quelle minacce che eludono le difese tradizionali.

La complessità degli ambienti IT infatti cresce in modo esponenziale e di conseguenza cresce il numero di ingressi potenziali verso l'infrastruttura aziendale. Gli hacker sviluppano inoltre nuove tecniche per aggirare i tradizionali sistemi di protezione.

Ecco perché le aziende devono ridefinire la propria strategia di sicurezza e rafforzare le proprie capacità di rilevazione e risposta.

Angelo Sbardellini, Business Development Manager di Flowmon Networks

Affidarsi a soluzioni basate sulle "signature" e su regole non consente di fronteggiare in modo efficace il sempre mutevole panorama delle minacce informatiche. L'equazione di sicurezza "firewall + antivirus" a lungo utilizzata, non è più sufficiente. L'intelligence di sicurezza di Flowmon offre ai team IT una reale comprensione di ciò che sta accadendo nelle loro reti, l'individuazione immediata di anomalie, rischi e comportamenti indesiderati e gli strumenti necessari per mitigarli.

Flowmon ADS fornisce ai responsabili il pieno controllo sulle minacce odierne. La sua tecnologia di analisi del comportamento di rete, un'intelligenza artificiale avanzata basata sull'apprendimento automatico e il riconoscimento dei modelli, osserva e analizza in modo permanente la comunicazione dei dati.

Grazie a questo modo di procedere Anomaly Detection System elimina automaticamente i rischi che sarebbero ignorati dalle soluzioni tradizionali come firewall, IDS/IPS o antivirus.

Al nuovo strumento proposto da Flowmon si affidano agenzie di difesa nazionale, istituti bancari, fornitori di servizi Internet, società di produzione e altre aziende e istituzioni in tutta Europa. La sua implementazione non è intrusiva e garantisce continuità di servizio di tutte le applicazioni aziendali, consentendo una protezione efficace per qualsiasi infrastruttura IT.