Carlo Carollo è il nuovo Vice President di Samsung Europe

Nel suo nuovo ruolo Carollo avrà come obiettivo una migliore definizione e un ulteriore perfezionamento dei prodotti e delle soluzioni per un mobile all’avanguardia.

Carlo Carollo Vice President di Samsung Europe

La filosofia di prodotto e di brand di Samsung sostiene la continua ricerca di nuove tecnologie, progettate per favorire e migliorare la vita quotidiana dei consumatori. Sono stimolato dall'opportunità di lavorare con la nostra leadership in tutta la regione, per continuare a consolidare la nostra posizione di leader di mercato, attraverso prodotti straordinari capaci di emozionare e tramite l’innovazione a livello commerciale.

Samsung Electronics ha annunciato la nomina di Carlo Carollo a Vice President della divisione mobile europea (ETO) e tra le sue principali responsabilità strategiche saranno incluse la gestione del portfolio della pluripremiata gamma di smartphone, tablet e dispositivi indossabili di Samsung; il coinvolgimento ad alto livello degli operatori globali; la continua proposta di gestione dei servizi e lo sviluppo di prodotti, tra cui Samsung Pay e Samsung Health; l’intelligente assistente Samsung Bixby; le soluzioni e i servizi B2B, in particolare, la soluzione di sicurezza a livello enterprise Samsung Knox.

Moon Soo Kim, presidente di Samsung Electronics Europe

Siamo lieti di dare il benvenuto a Carlo nel team europeo di Samsung. La sua solida esperienza nel settore mobile, dell'elettronica di consumo e dei beni di largo consumo porterà competenze e capacità preziose per poter rafforzare la nostra leadership in un segmento dinamico del mercato.

Il nuovo incarico vede Carlo Carollo tornare in Samsung; infatti, in precedenza, tra il 2009 e il 2015, il manager ha ricoperto una serie di posizioni a capo del marketing e delle vendite per il business italiano del brand. Durante la sua permanenza nella filiale italiana, Carollo ha diretto il lancio di prodotti TV, oltre che di numerosi dispositivi Samsung Galaxy, con la responsabilità di guidare una notevole crescita del business e un impulso di marca premium per la divisione mobile dell'azienda. Più recentemente, Carollo ha gestito il Consumer & Devices sales team per Microsoft in Italia e Grecia, occupandosi delle vendite e del marketing di dispositivi hardware, accessori e software proprietari attraverso i principali canali di vendita e distribuzione. Precedentemente Carollo ha avuto anche ruoli di vendita, marketing e strategia in Procter & Gamble e McKinsey.