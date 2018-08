Proofpoint, ci vuole occhio a prenotare viaggi online

Anche i dati personali dei viaggiatori più esperti possono cadere nelle grinfie dei criminali del cyberworld. Alcuni accorgimenti permettono di viaggiare sereni.

Amy Baker, VP of Marketing di Wombat Security, divisione di Proofpoint

Prenotare viaggi via web può essere comodo e veloce, ma anche potenzialmente pericoloso. E i cybercriminali conoscono mille trucchi per girare a loro favore operazioni online apparentemente innocue.

Infatti sono mille i modi in cui i cybercriminali operano per mettere le mani su dati personali sensibili – e certo non sono i viaggiatori a poter essere indenni da questa minaccia potenziale.

A chi intende prenotare i suoi viaggi online in tutta sicurezza, Proofpoint dà alcuni consigli:

-Se un’offerta di viaggio arriva via mail, controllate mittente e contenuto per verificare che siano legittimi.

-Se invece avete trovato l’offerta navigando online, i primi risultati di ricerca potrebbero essere stati influenzati da cybercriminali. Quindi è consigliabile controllare di trovarsi su un sito legittimo prima di effettuare ogni pagamento.

-Se si parte da un sito e si viene ridiretti su un altro, chiedetevi perché questo avviene – perché ci si trova su un sito diverso da quello di partenza. Vi sembra un sito legittimo?

-Fate attenzione allo spelling, alla formattazione e altri errori di forma che possono indicare la non attendibilità di un sito. È possibile verificare che un sito abbia adeguati livelli di sicurezza cercando la tag “https” nella barra degli indirizzi (senza mai dimenticare che non è sufficiente il protocollo https per definire un sito sicuro).

-Ricordate che è sempre più sicuro digitare l’indirizzo web di un sito noto e fidato, piuttosto che arrivarci cliccando su un link condiviso o un annuncio pubblicitario online.

-Quando è il momento di effettuare il pagamento, fate sempre una verifica preliminare chiamando il fornitore, prima di procedere. E, se possibile, pagate sempre con una carta di credito, e non con una carta di debito o un bonifico bancario – anche se vi viene offerto uno “sconto.”

-Se un volo o un hotel vi viene offerto a un prezzo troppo basso per essere vero, si tratta probabilmente di una truffa. Fate un confronto con altre offerte prima di ogni prenotazione.