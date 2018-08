Si chiama Cruscotto ed è il modulo aggiornato di Archiflow

Il Cruscotto Pre-Registrazione integrato SAP si presenta come un’estensione del modulo SAP link e interagisce con Archiflow direttamente dalla piattaforma SAP. Archiflow è il software per la gestione documentale di SIAV apprezzato per l’estrema versatilità e adattabilità ad ogni esigenza aziendale, grazie alla possibilità di abilitare, all’occorrenza, specifiche funzioni e moduli integrativi come Invoice Manager, Fattura XML, Interactive Dashboard e, da oggi, è disponibile anche il Cruscotto di Pre-Registrazione integrato SAP.

Il Cruscotto è un nuovo modulo di Archiflow e costituisce una estensione del modulo “SAP link”, certificato da SAP, che consente di interagire con Archiflow direttamente dalla piattaforma SAP. È adatto all’utilizzo in organizzazioni molto strutturate o di grandi dimensioni, perché ogni operazione svolta viene tracciata in Archiflow e associata all’utente SAP che l’ha eseguita. Con questo nuovo modulo gli operatori possono amministrare le fatture per il ciclo passivo, dalla ricezione alla conservazione, tramite un’interfaccia user friendly in grado di monitorare in real time la lista e lo stato di avanzamento dei documenti, per completare i task con pochi e semplici clic, consentendo quindi un risparmio di tempo e semplificando il lavoro.

Alfieri Voltan, Presidente SIAV

Archiflow è il nostro software di Enterprise Content Management utilizzato sia da PA, sia da aziende grandi e piccole, perché si adatta a tutte le realtà ed è in grado di snellire i processi di gestione dei documenti, dalla ricezione alla conservazione. L’aggiunta di questo nuovo modulo risponde alle esigenze dei nostri clienti e rende Archiflow sempre attuale e ancora più utile per tutte le realtà che utilizzano le soluzioni SAP.

L’utente di dispone in modo rapido di tutte le informazioni necessarie per procedere con le attività di registrazione: oltre all’accesso diretto alle transazioni MIRO/FB60, l’Utente con un clic può accedere alla scheda documentale della fattura e coinvolgere i colleghi nel processo di gestione delle anomalie.

Nel caso in cui l’utente incontri una non conformità, egli può avviare agevolmente un workflow per risolvere l’errore rilevato; in tal caso egli procederà direttamente dal Cruscotto, con l’assegnazione del task di gestione del problema agli uffici, o gli utenti, che ritiene opportuni.

Oltre ad evidenziare le fatture per le quali il processo di registrazione dev’essere completato, il Cruscotto segnala all’Utente quali attività siano già state prese in carico da altre persone, il che lo rende uno strumento adatto anche per aziende con un elevato numero di collaboratori.