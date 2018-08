Axitea invita anche le Pmi a riflettere sulla cybersecurity

Da Axitea soluzioni e servizi ideati ad hoc per le PMI per diminuire l’esposizione al rischio informatico, proteggendo asset, informazioni e know-how aziendali.

Si tratta di soluzioni realizzate sulla base delle competenze specifiche di Axitea, personalizzabili, scalabili e modulari per poter garantire protezione a costi contenuti.

Secondo una ricerca di Banca d’Italia, effettuata alla fine del 2017, il 99% delle aziende italiane adotta misure di difesa da attacchi cyber, due terzi mette in campo programmi di formazione per i dipendenti sui temi della cybersecurity, oltre il 50% effettua l’analisi e la gestione delle vulnerabilità.

Nonostante tutto ciò, nell’ultimo anno il 30% ha comunque subìto danni a causa di un attacco informatico.

Questo significa che le soluzioni adottate non sono sufficienti per garantire la sicurezza informatica aziendale.

La superficie di esposizione del rischio aumenta e riguarda soprattutto le aziende di piccole e medie dimensioni e privati, che risultano vittime di attacchi massivi come quelli dovuti a ransomware, come sottolineato dal Rapporto Clusit 2017. Un attacco che sfrutta le debolezze delle misure di protezione dei network e la mancanza di competenze e risorse interne adeguate, caratteristiche tipiche delle Pmi.

Un supporto a queste organizzazioni aziendali arriva da Axitea, che, valorizzando esperienze e competenze acquisite con la forte convergenza delle minacce tra ambito cyber e fisico, concentra la propria offerta innovativa e propone soluzioni di sicurezza gestita destinate alla protezione di dati, reti e infrastrutture.

Tra i servizi di cyber security proposti da Axitea:Intelli

-Soc As A Service – monitoraggio continuativo h24 degli eventi per individuare gli incidenti informatici e bloccarli, grazie all’attività di correlazione effettuata da piattaforme evolute che utilizzano intelligenza artificiale (SIEM) e analisti specializzati.

-Full Protection – protezione continuativa da malware evoluti attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia collegate a un Soc attivo h24 evitando il blocco delle attività e il pagamento di cyber ricatti.

-Incident Recorder –permette di raccogliere e conservare traccia di tutte le attività digitali di un’azienda per ricostruire tutti gli eventi accaduti, in caso di databreach, poter fornire le informazioni alle autorità competenti così come prevede il GDPR.