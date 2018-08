Fortinet Security Fabric si espande su Google Cloud Platform

Fortinet espande l’offerta Security Fabric su Google Cloud Platform, consentendo ai clienti di proteggere meglio la superficie di attacco degli ambienti cloud ibridi.

Fortinet offre un'ampia gamma di soluzioni di sicurezza all'interno di Google Cloud Platform, collegando più livelli di sicurezza dal next-generation firewall alla sicurezza delle applicazioni web, fino all'analisi.

Entrano così a far parte dell’offerta FortiGate Next-Generation Firewall, anche FortiManager, FortiAnalyzer e FortiWeb su Google Cloud Platform.

Basandosi sul recente annuncio Fabric Connectors di Fortinet, Fabric Connectors è ora disponibile su Google Cloud Platform, consentendo alle organizzazioni di applicare policy coerenti su più istanze con l'integrazione in un solo clic.

Tutta l’offerta di sicurezza Fortinet si integra facilmente sia in modalità on-premise che nel cloud, rendendo più semplice per i clienti estendere la protezione su più ambienti.

La combinazione di FortiGate e FortiWeb offre la possibilità di proteggere l’implementazione dell'infrastruttura cloud e le applicazioni web tramite un set unificato di policy, consentendo una sicurezza meno soggetta a errori umani.

Con la Digital Transformation le aziende stanno, migrando i workload dall'infrastruttura locale a quella pubblica per beneficiare dei vantaggi in termini di agilità e scalabilità. La flessibilità della capacità e la determinazione dei prezzi on-demand consentono loro di intervenire sulle applicazioni esistenti rimuovendone e aggiungendone rapidamente di nuove.

Ma mentre la loro rete si espande rapidamente, così anche la superficie di attacco digitale si amplia, creando la necessità di soluzioni di sicurezza che si estendono facilmente su più ambienti senza introdurre complessità.

L'elasticità è un'altra ragione fondamentale per cui le organizzazioni si stanno muovendo verso il cloud, rendendo necessario che le soluzioni di sicurezza aumentino o decrescano rapidamente al pari delle applicazioni web.

John Maddison, Senior Vice President of Products and Solutions di Fortinet

Man mano che le infrastrutture aziendali si evolvono per includere il cloud, le organizzazioni vogliono assicurarsi che le loro piattaforme di sicurezza prescelte possano muoversi con loro. Fortinet garantisce ai clienti di Google Cloud Platform l'accesso completo a Fortinet Security Fabric, offrendo ai responsabili di sicurezza la flessibilità su dove e quando desiderano implementare i controlli di sicurezza.

Per aiutare i clienti a stare al passo con la Digital Transformation e fronteggiare le sfide legate alla migrazione dei workload, Fortinet sta espandendo le offerte di Security Fabric e Fabric Connectors su Google Cloud Platform.

Le organizzazioni possono ora acquistare istanze virtuali di FortiManager e FortiAnalyzer per la sicurezza NOC-SOC e FortiWeb Web Application Firewall, oltre al FortiGate Next-Generation Firewall.

Le nuove opzioni tariffarie a consumo per FortiGate e FortiWeb disponibili sul Marketplace di Google Cloud Platform, insieme alla capacità di raggruppare e scalare le istanze Fortinet, garantiscono una protezione trasparente senza rallentare il business digitale. Inoltre, Fabric Connectors è ora disponibile su Google Cloud Platform, che fornisce un'integrazione con un solo clic per la sincronizzazione e l’automatizzazione diretta tra Google Cloud e on-premise, consentendo l’applicazione in maniera semplice di policy coerenti su più istanze.

Oltre a fornire visibilità centralizzata in una console unificata, Fortinet Security Fabric fornisce agli utenti di Google Cloud una combinazione di threat intelligence avanzata dei FortiGuard Labs e un sistema operativo di sicurezza leader del settore, FortiOS, che offre controlli di sicurezza estesi, ampia visibilità e gestione del carico di lavoro attraverso ambienti fisici, virtuali e cloud.

Google Cloud Platform fa parte del programma Partner Fabric-Ready di Fortinet, categoria premium delle partnership tecnologiche di Fortinet e componente fondamentale di Fortinet Security Fabric, che consente a Fortinet e ai prodotti partner di integrarsi e fornire sicurezza end-to-end in maniera collaborativa.