Galaxy Tab A 10,5”, Samsung per l’entertainment domestico

Samsung Electronics lancia Galaxy Tab A 10.5”, pensato per l’intrattenimento di tutta la famiglia non solo tra le mura domestiche ma anche in mobilità.

Disponibile dalla fine del mese di agosto in versione LTE e wifi nelle colorazioni Black e Grey e caratterizzato da nuove opzioni di intrattenimento e funzionalità audio e video avanzate, il nuovo tablet, grazie a funzionalità aggiuntive di connettività come Samsung SmartThings, riesce a gestire l’intrattenimento nell’ambiente domestico in modo semplice.

Oltre a guardare film, sul display da 10,5 pollici in 16:10 di Galaxy Tab A 10.5” è possibile giocare, ascoltare musica o esplorare contenuti, anche grazie alle cornici più sottili.

Il comparto audio comprende quattro altoparlanti con supporto audio Dolby Atmos, integrati in ogni angolo del tablet per trasformare l’esperienza di intrattenimento mobile, attraverso una diffusione sonora studiata per avvolgere completamente l’utente.

Jason Lee, Director and Head of Tablet Product Strategy Group at Mobile Communications Business, Samsung Electronics

Siamo orgogliosi di presentare il Galaxy Tab A 10.5”, l’ultimo arrivato nella gamma di tablet Samsung che introduce nuove feature che rendono la vita più facile e più divertente per tutta la famiglia. Con un nuovo design, impostazioni di Parental Control migliorate e nuove funzionalità di connettività, Galaxy Tab A 10.5” è la soluzione perfetta per la famiglia moderna.

Il nuovo tablet infatti consente ai genitori di controllare i contenuti e il tempo di utilizzo con Modalità Bambino, l’interfaccia tablet di Samsung pensata per i bambini e progettata per rendere l’apprendimento e l’intrattenimento sicuri e divertenti.

Modalità Bambino include Kids Browser, Galaxy for Kids e otto app gratuite di brand conosciuti, come ad esempio Toca Hair Salon 3 e BRIO World - Railway.

I genitori possono anche utilizzare la modalità multiutente in Galaxy Tab A 10.5” per creare diversi account sullo stesso dispositivo. É possibile creare un account per se stessi e un altro per i propri figli, così da ottenere ancora più funzionalità su un singolo tablet.

Tra le altre funzionalità di connettività avanzate di Samsung Galaxy Tab A 10.5”, la funzione Bacheca Giornaliera che raccoglie le informazioni per la vita quotidiana in un hub facile da usare, con un orologio, un calendario, aggiornamenti meteo e una raccolta di foto.

Inoltre gli utenti possono controllare facilmente l’ambiente domestico dal tablet tramite SmartThings, premendo semplicemente un pulsante. Preparare i propri figli per andare a dormire o alzare il riscaldamento durante una giornata fredda, i controlli per le soluzioni Smart Home rendono semplice gestire l’ambiente domestico connesso.