Lutech Group acquisisce competenze e know how di ICTeam

Il capitale sociale di ICTeam è stato interamente acquisito da Lutech Group, che si rafforza nella progettazione e realizzazione di architetture dati complesse.

Fondata nel 1999, ICTeam è presente sul mercato con le tre divisioni Sviluppo Software & System Integration, System & Cloud Services, Loyalty & Direct Marketing.

Il successo ottenuto negli anni da ICTeam è legato alla capacità di mettere a disposizione dei propri clienti un team altamente professionale e di fiducia, in grado di raccogliere e vincere le sfide tecnologiche più difficili, siano esse l’implementazione di nuovi progetti o la risoluzione di problematiche critiche di performance all’interno di sistemi complessi.

Gli oltre 130 professionisti che collaborano in ICTeam, nella sede di Grassobbio e nella filiale romana, supportano a livello nazionale importanti clienti nel mondo Telco&Media Energy e Finance.

Grazie a questa operazione, Lutech Group rafforza le proprie competenze nel disegno, implementazione e gestione di architetture Data Base, sistemi di Data Warehouse, soluzioni innovative nell’ambito Big e Fast Data e tool di Business Intelligence.

Tullio Pirovano, Ceo di Lutech Group

Sono molto contento di aver concluso questa importante acquisizione che si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita. Il patrimonio di know how, le referenze e le capacità di innovazione di ICTeam permettono a Lutech Group di posizionarsi in modo unico e distintivo in settori ad alto potenziale di crescita come i Big Data e l’ottimizzazione delle performance su sistemi mission critical. Inoltre, l’offerta e le competenze di ICTeam nella gestione di complesse infrastrutture IT, sono sinergiche e complementari con l’intera offerta di Lutech Group.