NetApp e Nvidia migliorano la gestione dei dati per l’AI

NetApp presenta l’architettura NetApp ONTAP AI, che integra i supercomputer Nvidia DG e lo storage cloud connected all-flash NetApp A800 per fare business con l’AI.

Il successo nell’Artificial Intelligence dipende da un approccio di business ai dati. Per essere efficaci con i casi d’uso odierni dell’AI, e mettere al sicuro il business per nuove applicazioni future, le organizzazioni devono dare priorità alla visibilità e al controllo dei loro dati, “from edge to core to cloud”.

Octavian Tanase, Senior Vice President, ONTAP, NetApp

Molte aziende in tutto il mondo stanno facendo investimenti significativi in AI, ma spesso non hanno l’infrastruttura necessaria per ottimizzare i loro dati per progetti di AI e per scalare le loro applicazioni e i workflow per avere l’impatto economico che si aspettano. Le soluzioni cloud-connected di NetApp e la nuova architettura con NVIDIA DGX creano un ambiente di gestione dei dati per l’AI. Questo dà ai clienti il controllo, l’accesso e le prestazioni di cui hanno bisogno per fornire i dati giusti, al momento giusto e al posto giusto alle loro applicazioni AI – tutto su larga scala e integrato, gestito e protetto dal Data Fabric di NetApp.

Sfruttando il Data Fabric di NetApp, ONTAP AI dà alle imprese la possibilità di creare una data pipeline ininterrotta, che copre dall’edge al core al cloud.

Questa pipeline integra fonti di dati eterogenee, dinamiche e distribuite, con controllo e protezione completi. Grazie alla potenza di calcolo e alla sua capacità, ONTAP AI elimina i colli di bottiglia nelle prestazioni e consente un accesso sicuro e senza interruzioni ai dati provenienti da fonti differenti e in diversi formati.

Jim McHugh, Vice President and General Manager of Deep Learning Systems di Nvidia

La combinazione di NVIDIA DGX e degli array all-flash di NetApp fa fronte alle sfide poste dagli utilizzi odierni dell’AI. La leadership di NVIDIA nell’AI e nel GPU computing, unita all’innovazione di NetApp nei sistemi di storage all-flash, dà ai clienti un modo più veloce per utilizzare l’intelligenza artificiale con prestazioni comprovate e un modello operativo semplificato.

ONTAP AI è un’infrastruttura congiunta di NetApp e Nvidia che combina le soluzioni GPU più potenti al mondo e i sistemi flash e i software più connessi al cloud.

Funzioni e vantaggi di ONTAP AI:

-semplicità nel deployment: avvio più veloce dei progetti di AI eliminando la complessità del design;

-scala senza limiti: le organizzazioni alle prime armi con il deep learning possono iniziare con una configurazione 1:1 e, con la crescita dei dati, scalare fino ad una configurazione 1:5 e oltre;

-lavorare in sicurezza: un design ad alta disponibilità con connessioni storage, network e server ridondanti.

Mark Kelly, Chief Strategy Officer di ePlus

Da quando collaboriamo con NetApp, i loro prodotti sono stati in grado di adattarsi per far fronte alle sfide nel mondo dei dati che derivano da grandi progressi tecnologici. L’AI è una componente chiave per costruire applicazioni moderne coinvolgenti, in tempo reale e distribuite. NetApp ONTAP AI e il Data Fabric rendono più facile la valorizzazione dei dati, dovunque essi siano, per sviluppare e mettere in campo applicazioni alimentate dall’AI. ONTAP AI semplifica le attuali operations e accelera il conseguimento dei risultati. Con le nostre competenze nell’intelligenza artificiale e la nostra esperienza nelle infrastrutture convergenti, possiamo aiutare i clienti a focalizzarsi meno sull’infrastruttura e di più sull’ottenimento dei risultati dai loro ambienti deep learning.