Novità Canon: ecco le inkjet PIXMA e gli scanner CanoScan

Caratterizzate da prestazioni di ottima qualità, le nuove stampanti e gli scanner di Canon sono state pensate sia per le famiglie che per un utilizzo professionale. Canon lancia una nuova gamma di stampanti inkjet PIXMA e di scanner CanoScan, inclusa la serie PIXMA TS9550, la prima stampante multifunzione a getto d'inchiostro di Canon per il formato A3. La nuova serie di stampanti è compatibile con Alexa di Amazon.

Canon PIXMA Serie TS9550: Compatta stampante multifunzione in formato A3, per uso personale o professionale con un ingombro comparabile a quello di una soluzione A4. Ideale sia per gli ambienti domestici che per i piccoli uffici, la stampante semplifica le operazioni di stampa, copia e scansione grazie alle numerose funzionalità integrate, come il controllo da smartphone e la connettività Wi-Fi. Incorpora un intuitivo touchscreen da 10,8 cm e una funzione di scansione e copia in grado di gestire facilmente anche documenti di formato A3.

Canon PIXMA Serie TS8250: Stampante multifunzione wireless a 6 inchiostri ideale per foto di alta qualità, perfetta per la casa o l'ufficio. Grazie a 6 inchiostri separati, incluso il blu fotografico, stampa immagini perfette senza bordi fino al formato A4. Questa stampante a getto d’inchiostro con connettività Wi-Fi, versatile e compatta, si connette a PIXMA Cloud Link tramite la app Canon PRINT (iOS/Android). Le stampanti della serie PIXMA TS8250 stampano fino a 15 pagine al minuto(ipm) in bianco e nero e 10 a colori.

Canon PIXMA Serie TS6250: Stampante multifunzione compatta, pensata per le famiglie, stampa immagini vivide e ricche di dettagli, oltre a documenti dall'aspetto professionale. L‘app Canon PRINT (iOS/Android), scaricabile gratuitamente, permette di controllare la stampante da qualsiasi dispositivo smart e di gestire l'accesso a diversi servizi cloud attraverso PIXMA Cloud Link4. La stampa intuitiva e il touchscreen da 7,5 cm di PIXMA TS6250, rendono estremamente semplice l’attività di stampa e scansione.

Canon PIXMA Serie MG3650S: Stampante multifunzione intelligente, connessa e veloce ideale per gli ambienti domestici e capaci di connettersi a dispositivi smart. Dispongono di funzioni di stampa, copia e scansione di qualità e grazie alla funzione stampa fronte/retro automatica è possibile risparmiare carta.

Canon PIXMA Serie TR4550: Stampante multifunzione 4 in 1, ideale per un ufficio domestic, è in grado di copiare, scansionare e inviare fax di più documenti contemporaneamente grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli4. Anche le stampanti di questa serie si possono connettere a dispositivi Alexa.

Per stampare, scansionare e fotocopiare documenti non sarà più necessario accendere il computer. Grazie all'app Canon PRINT tutto questo è possibile da qualsiasi dispositivo mobile o tablet.

CanoScan LiDE 400: Questo scanner acquisisce a velocità eccezionali foto e documenti ad alta risoluzione e il suo design ricercato è dotato di una connessione USB di tipo C facile e sicura. Per una scansione a colori in formato A4 da 300 dpi impiega solamente otto secondi, grazie all’elevata velocità di elaborazione di cui è dotato. Inoltre, eseguire la scansione di documenti voluminosi, come libri, riviste e relazioni è sempre più semplice, grazie alla combinazione di Auto Scan detection, Document Fix, Auto Photo Fix 6 alla tecnologia LiDE.

Scanner CanoScan LiDE 300: Scanner piano A4 con pulsante di scansione automatica EZ, che semplifica al massimo le operazioni e lo rende perfetto per la casa e per l'ufficio.

Questa soluzione offre scansioni ad alta risoluzione fino a 2.400x4.800 dpi in pochi secondi (A4 300 dpi in 10 secondi). I quattro pulsanti EZ facilitano la scansione in PDF o email, eliminando i vari menù d’impostazioni particolarmente complessi. Inoltre, le funzioni Auto Document Fix e Auto Photo Fix5 rilevano in modo intelligente dei documenti, facendo risparmiare tempo e sforzi.