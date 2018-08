Cognitiva e predittiva: la Supply Chain di JDA con Microsoft

Partnership strategica tra JDA Software e Microsoft per realizzare e proporre ai clienti soluzioni SaaS di ultima generazione sulla piattaforma cloud Microsoft Azure. Attraverso funzionalità avanzate e intelligenti, JDA sarà così in grado di fornire in tempi ancora più rapidi soluzioni di Autonomous Supply Chain. Questa partnership, insieme allacquisizione di Blue Yonder, darà un ulteriore slancio alle iniziative di JDA nell'ambito dell'innovazione e per lo sviluppo di soluzioni sempre più cognitive e connesse per supportare la trasformazione digitale delle imprese e creare un vantaggio competitivo per i propri clienti.

Girish Rishi, CEO, JDA

Le soluzioni di JDA per la supply chain risulteranno ancor più rapide nel dare risposte e d offrire soluzioni ancor più efficaci per anticipare e soddisfare con successo e profitto le istanze dei consumatori e dei clienti. Microsoft Azure favorirà il nostro impegno nella realizzazione di soluzioni SaaS, in grado di offrire esperienze cliente fluide basate sulle piattaforme eterogenee, secondo i paradigmi più innovativi in ambiente cloud, on-premise ed edge. La partnership strategica con Microsoft accelera la mission di JDA di diventare l’azienda di riferimento per realizzare strategie digitali di successo nell’ambito della supply chain, consentendo al nostro ampio ecosistema di partner e sviluppatori di sfruttare ancora di più le nostre soluzioni basate su AI e Machine Learning.

Le soluzioni di JDA ottimizzano l'intera supply chain end-to end, dal fornitore alla fabbrica, dalla rete di trasporto al magazzino, dal negozio al consumatore, attraverso la propria offerta di soluzioni leader di mercato. Unire le forze con Microsoft per il go-to-market e lo sviluppo delle future soluzioni SaaS di JDA sulla piattaforma Azure porterà moltissimi benefici immediati ai clienti di JDA

Scott Guthrie, vice presidente esecutivo di Microsoft Cloud + AI Group

Microsoft Azure sta portando a nuovi livelli di produttività organizzativa l’esperienza basata sui dati, il che la rende la piattaforma ideale per dare vita alla visione di JDA di un'Autonomous Supply Chain. La potente combinazione di applicazioni di JDA con Azure consentirà ai clienti di sfruttare le informazioni in tempo reale per decisioni di business più efficaci, a sostegno di una crescita profittevole.

Questa partnership accelera la roadmap delle soluzioni SaaS di JDA comprese quelle soluzioni di prossima generazione sviluppate su JDA Luminate, l'innovativa piattaforma di supply chain connessa e cognitiva di JDA. I clienti di JDA saranno in grado di attingere all'ampia rete di alleanze globali di Microsoft, sfruttando al contempo l'ampio portafoglio di compliance di Azure, la sicurezza incorporata, gli accordi sui livelli di servizio di livello enterprise e il supporto leader del settore.

JDA e Microsoft collaboreranno per trasformazione digitale dei processi di supply chain e retail. Le aziende così uniranno le forze nel mercato per favorire le trasformazioni digitali nei settori verticali chiave come retail, produzione e logistica grazie ai loro portfolio di soluzioni combinate. Le soluzioni leader di JDA per la supply chain e il retail completano in modo eccellente le soluzioni applicative per il business di Microsoft

La roadmap SaaS di JDA comprende JDA Luminate ControlTower: una soluzione unica nel suo genere, che offre un centro di decisione virtuale e fornisce in tempo reale visibilità a 360° e 24/7 sulle supply chain globali. JDA Luminate ControlTower serve come centro nevralgico delle operazioni, identificando colli di bottiglia e anticipando le soluzioni, prima che si presentino i problemi. Utilizzare Azure come piattaforma di sviluppo per JDA Luminate ControlTower accelererà le capacità di JDA di fornire questo componente chiave della supply chain autonoma.