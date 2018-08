Processori Intel Core anche per la gamma dei mini Pc Shuttle

I processori Intel Core di ottava generazione fanno il loro ingresso anche nei mini PC DH310 Shuttle da 1,3 litri, versatili e adatti a diversi ambienti e utilizzi.

Basato sull'omonimo chipset Intel H310, l'XPC Barebone DH310 supporta processori Intel Core della famiglia Coffee Lake con TDP fino a 65 Watt, quindi anche le varianti 6 core e 12 thread.

Grazie a due slot SO DIMM è possibile integrare moduli RAM DDR4 da 32 GB.

Primo della serie a supportare in contemporanea due schermi con risoluzione 4K a 60 Hz, con le porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2.

Inoltre, in caso di necessità, le dotazioni ultramoderne sono affiancate da una porta VGA della scheda madre sul retro del Pc. Delle tre porte, è possibile utilizzarne due contemporaneamente.

In appena 19 x 16,5 x 4,3 cm (PxBxH) del DH310 c'è spazio sia per un drive da 2,5 pollici (HDD/SSD) che per un SSD NVMe con interfaccia M.2.

In dotazione c’è anche un lettore SD integrato.

Come i suoi predecessori, il mini Pc fornisce anche un'interfaccia WLAN attraverso il modulo M.2. Sul retro è possibile collegare due antenne per prestazioni ottimali in trasmissione e ricezione.

La trasmissione dati via cavo può contare su due porte Ethernet, otto porte USB e due interfacce RS-232. Il pulsante di accensione remoto permette di avviare il dispositivo a distanza, come è necessario nelle installazioni fisse in cui il pulsante risulterebbe difficilmente raggiungibile.

Tra gli accessori opzionali due basi di appoggio verticale (PS02), un cavo per collegare il pulsante di accensione remoto (CXP01), il modulo WLAN/Bluetooth completo di antenne (WLN-M), il cavo VGA (PVG01) e una flangia da 19 pollici per rack da due unità (PRM01).