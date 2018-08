Socomec presenta l’evoluzione 4.0 del monitoraggio LINK-UPS

Il sistema LINK-UPS di Socomec incrementa la capacità di garantire continuità operativa, efficienza e sicurezza delle infrastrutture critiche.

Va sottolineato come il panorama energetico attuale sia caratterizzato da un continuo aumento della domanda di energia e dall’ingresso nel mondo 4.0 che, attraverso una maggiore digitalizzazione, promuove lo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili e di servizi sempre più smart.

Il potenziale valore dell’Internet of Things si manifesta anche in un incremento dell’efficienza e nello sviluppo di sistemi sempre più automatizzati e centralizzati.

Anche nel mondo dell’energia l’integrazione di strumenti avanzati di analisi con la più ampia infrastruttura digitale può portare a miglioramenti qualitativi in tempi più ridotti.

La connessione delle macchine al cloud permette lo stoccaggio centralizzato e la gestione dei dati. Questi diventano utili per l’elaborazione di statistiche e informazioni destinate ad un’analisi predittiva con lo scopo di individuare il tasso di probabilità per cui certi eventi potranno verificarsi in futuro.

È proprio in questa direzione che si sta sviluppando il servizio LINK-UPS di Socomec, che sfrutta le potenzialità offerte dal cloud per consentire l’interazione diretta e telematica della macchina con il centro assistenza, per un rilievo in tempo reale delle anomalie e la diagnosi a distanza.

In questo modo viene creata una connessione permanente tra i sistemi Critical Power, il call center Socomec e il tecnico più vicino, per permettere un costante aggiornamento sullo stato di salute dell’UPS e – di conseguenza - un abbattimento dei rischi di downtime.

Inoltre al verificarsi di un evento anomalo, il ripristino immediato del sistema è favorito dal sistema di notifica automatica dell’allarme, dall’intervento rapido di una rete capillare di tecnici specialisti e da magazzini ricambi sparsi su tutto il territorio nazionale.

Periodicamente, vengono messi a disposizione dell’utente finale dei report dettagliati sull’andamento dei parametri, le modalità di funzionamento e il log degli allarmi occorsi durante il periodo.

Tutte le operazioni vengono accompagnate da raccomandazioni tecniche degli specialisti Socomec con l’obiettivo di migliorare la qualità totale del sistema.