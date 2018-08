Samsung Galaxy Tab S4, portatile ma veloce come un PC

Con un display immersivo e speaker AKG, il tablet premium Galaxy Tab S4 di Samsung rende l’intrattenimento più coinvolgente in ufficio, a casa oppure in viaggio.

Disponibile da fine agosto, nelle versioni LTE e wifi e nelle colorazioni Black e Grey, il nuovo tablet Android 2-in-1 è stato progettato per migliorare la produttività in qualsiasi situazione offrendo un’esperienza che aiuta a lavorare in modo più smart ed efficiente. Con un design raffinato e moderno, che incorpora un display immersivo, 4 speaker AKG e funzionalità di intrattenimento avanzate, è il dispositivo perfetto per chi ha bisogno di un device portatile come un tablet, ma performante come un Pc.

Inoltre con Galaxy Tab S4, l’azienda introduce per la prima volta l’utilizzo di Samsung DeX su tablet.

Quando connesso alla Book Cover Keyboard (venduta separatamente) o avviato dal Pannello Rapido, Galaxy Tab S4, premette di passare da un’esperienza di utilizzo basata su interfaccia Android ad una desktop.

Con Samsung DeX è possibile aprire più finestre da app Android in stile desktop, incluso il pacchetto Microsoft Office, direttamente su Galaxy Tab S4, ridimensionando le finestre quando serve e trascinare contenuti tra le app.

DJ Koh, Presidente e Ceo di Samsung Electronics

In Samsung crediamo nelle innovazioni che arricchiscono la nostra vita. Con Galaxy Tab S4 stiamo introducendo un tablet premium, equipaggiato con Samsung DeX, che aiuta i consumatori a lavorare al meglio in qualsiasi situazione.

Se serve utilizzare uno schermo più grande, si può usufruire dell’opzione di estensione della Samsung DeX ad un monitor esterno, attraverso un adattatore HDMI compatibile con un adattatore USB-C (non incluso).

Una volta connesso, Galaxy Tab S4 può essere utilizzato come track pad o da sketch pad, oppure, novità di quest’anno, Galaxy Tab S4 può continuare a lavorare con tutte le sue funzioni da tablet Android, dando agli utenti la possibilità di utilizzare due schermi con due interfacce diverse e autonome.

In ufficio, come a casa o in mobilità, Galaxy Tab S4 grazie ad una batteria da 7.300 mAh, consente fino a 16 ore di riproduzione video. Inoltre, con Knox, piattaforma integrata di sicurezza Samsung, i clienti e le aziende possono garantire una protezione a più livelli per le informazioni sensibili nel dispositivo. Gli IT manager possono anche personalizzare le interfacce dei dispositivi allineandole alle esigenze aziendali.

S Pen di Samsung, inclusa nella confezione di Galaxy Tab S4, è ideale per le attività più creative e per comunicare. Gli utenti possono prendere appunti con la funzione Always On Memo, come anche navigare, tradurre, e organizzare gli appunti attraverso Samsung Notes, e addirittura possono personalizzare testi attraverso Samsung Live Message.

Grazie ad una cornice più sottile e all’assenza di tasti fisici, Tab S4 è dotato di uno schermo da 10.5 pollici, nonostante abbia dimensioni simili al precedente Tab S3 9.7”.

Il display Super AMOLED (2560x1600 pixel) con rapporto 16:10 ed una risoluzione di 287PPI, garantire immagini vivide e assolutamente realistiche.

Galaxy Tab S4 è dotato di quattro altoparlanti ottimizzati da AKG con audio surround Dolby Atmos. Grazie a questa tecnologia, Galaxy Tab S4 è in grado di riprodurre effetti sonori tridimensionali e avvolgenti.

Connettività migliorata

Samsung Tab S4 dispone anche di nuove funzionalità progettate per gestire lo stile di vita personale e i dispositivi connessi. Grazie a Samsung Flow, gli utenti possono gestire tutti i dispositivi, collegando e trasferendo attività e notifiche senza problemi.

L’app SmartThings 2 su Galaxy Tab S4, rende più semplice monitorare e controllare i sistemi smart home direttamente dal tablet. Inoltre, attraverso la Bacheca Giornaliera di Galaxy Tab S4, si può visualizzare le foto preferite e le informazioni di tutti i giorni, come il meteo e il calendario.