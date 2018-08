WatchGuard Firebox M270, veloce UTM entry-level

WatchGuard Technologies rende disponibile la nuova appliance Unified Threat Management entry-level Firebox M270, tra i più veloci di questo segmento.

Questo modello prende il posto di M200 e rappresenta la più piccola appliance Firebox con montaggio su rack di WatchGuard. I nuovi processori Intel Atom con Tecnologia QuickAssist (QAT) apportano a M270 prestazioni significative: questo prodotto può far funzionare tutti i servizi di sicurezza inclusi in WatchGuard Total Security Suite, tra cui il nuovo servizio antivirus che sfrutta l’intelligenza artificiale, IntelligentAV (da poco rilasciato nella nuova versione 12.2 del sistema operativo Fireware di WatchGuard), così come DNSWatch e Access Portal, introdotti nell’utimo anno. Secondo il test indipendente di Miercom, l’M270 è l’appliance entry-level con montaggio su rack più veloce sul mercato quando sono in funzione tutti i servizi UTM, con prestazioni superiori fino all'82% rispetto ai prodotti della concorrenza.

Come per tutte le appliance WatchGuard, anche M270 include WatchGuard Dimension, che fornisce una suite di strumenti per la visibilità dei big data e la reportistica, ed identifica e filtra in modo istantaneo le minacce più importanti per la sicurezza della rete, oltre a rilevare problematiche e tendenze così da poter mettere in atto immediatamente azioni preventive o correttive. Sono anche inclusi report per la conformità HIPAA e PCI.

Miercom, laboratorio indipendente di test e certificazioni, ha riconosciuto M270 come la più veloce appliance entry-level con montaggio su rack una volta che vengono attivati tutti i servizi UTM, questo sia con il traffico crittografato che non crittografato: questo consente agli utenti di non dover scegliere tra velocità della rete e sicurezza di livello enterprise. Nella scelta degli apparati da mettere a confronto per questo report, Miercom ha selezionato appliance con montaggio su rack con il prezzo più simile a quello di Firebox M270, ma vista la mancanza di una forte concorrenza, in molti casi la scelta è dovuta ricadere su un modello che equivaleva a un prezzo più vicino a quello dell’appliance WatchGuard Firebox M370.

• M270 ha offerto il più alto throughput di traffico non crittografato con tutti i servizi UTM attivi a 1.2 Gbps, superando in prestazione i prodotti dei competitor di almeno il 28% (come minimo);

• M270 ha registrato la più veloce ispezione del traffico crittografato con tutti i servizi UTM in funzione, superando il prodotto competitor più vicino dell’11% e il più lontano dell’82%

Dettagli del prodotto:

• Processore Intel 4 core Atom con Tecnologia QuickAssist

• Memoria RAM 4 Gb

• 8 porte da 1 Gb Ethernet

• Nuovo sistema operativo Fireware v. 12.2

• Indicato per reti fino a 60 utenti