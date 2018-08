Agcom e Free Modem Alliance, il modem libero anche in Italia

Soddisfatta la Free Modem Alliance per l’emanazione della delibera Agcom 348/18/CONS, riguardante la regolamentazione in Italia della Net Neutrality (EU) 2015/2120.

La delibera, che giunge a conclusione del procedimento sul cosiddetto “Modem Libero”, tutela il diritto degli utenti di scegliere liberamente le proprie apparecchiature terminali (modem o router) e di avvalersi di tecnici di fiducia, ponendo fine alle imposizioni, dirette ed indirette, degli operatori.

Nonostante i diritti degli utenti fossero già chiaramente sanciti dal Regolamento (EU) 2015/2120, per quasi un biennio i grandi operatori hanno continuato nelle loro pratiche abusive.

A seguito l’approvazione della delibera 348/18/CONS, gli operatori quindi non potranno più imporre ai clienti l’utilizzo di modem o router specifici.

Entro 3 o 4 mesi - a seconda del momento in cui hanno aderito alle offerte vincolate - i clienti che hanno subìto tale imposizione potranno restituire gli apparati ricevuti e, sulla base delle proprie preferenze in termini di tecnologia utilizzata, prestazioni o produttore, dotarsi di modem e router di propria scelta.



Quindi vengono riconosciuti i diritti dei consumatori, si stimola l’innovazione tecnologica, si garantisce una maggior concorrenza e un conseguente abbattimento dei costi.

Lo scorso 19 luglio, inoltre Agcom ha approvato la delibera 292/18/CONS, in base alla quale gli operatori non potranno più pubblicizzare come “fibra” forme di connessione a internet, nelle quali la fibra ottica non raggiunge almeno l’edificio dell’utente.

Le disposizioni introdotte contribuiranno a migliorare la trasparenza delle offerte, a tutela degli utenti ma anche dell’intero mercato, premiando indirettamente quegli operatori che, già prima dell’intervento dell’Autorità, caratterizzavano correttamente i propri servizi di telecomunicazione e riconoscevano agli utenti la libertà di scegliere il proprio terminale.

L’Alliance ha espresso soddisfazione per l’accoglimento delle osservazioni formulate nel corso della consultazioni che avevano come obiettivo quello di semplificare terminologie e simboli caratterizzanti le diverse forme di connessione a internet.

Anche dopo questi importanti traguardi, Free Modem Alliance insieme ai membri che la compongono - AIIP, Associazione Italiana Internet Provider; AIRES Confcommercio; Allnet Italia; Altroconsumo; Assoprovider, Associazione Provider Indipendenti Italiani; Movimento difesa del Cittadino; VTKE, Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller - continuerà l’attività di stimolo e di vigilanza, affinché le nuove regolamentazioni Agcom trovino una reale applicazione.