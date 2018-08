Potenti ed eleganti, Lenovo presenta ThinkPad P1 e P72

ThinkPad P1 è anche la workstation più sottile e leggera disponibile sul mercato. Lenovo presenta anche la workstation portatile ad alte prestazioni ThinkPad P72.

ThinkPad P1 fornisce le prestazioni e l’affidabilità di una workstation in uno chassis sottile e leggero, coniugando potenza di calcolo con un look & feel di classe.

Neil Jarvis, direttore IT e innovazione di Aston Martin

In Aston Martin il nostro impegno è perseguire standard di assoluta eccellenza e spingerci sempre più Avanti. Nella creazione della nuova ThinkPad P1 vediamo l’espressione di valori simili ai nostri. ThinkPad P1 è lo strumento di lavoro ideale per diversi utenti all’interno della nostra azienda, sia che si tratti del nostro team di creativi, che si avvalgono della grafica professionale e del brillante display, o dei manager alla ricerca di un sistema sottile e leggero con un tocco di stile.

Infatti e con ogni probabilità nessuna azienda è in grado di coniugare elevate prestazioni, lusso ed eleganza come la casa automobilistica Aston Martin, per la quale ThinkPad P1 rappresenta non solo un’opportunità di accrescere la produttività, ma anche la possibilità di lavorare con un prodotto di alta qualità e prestazioni nel contesto di un ambiente particolarmente dinamico.

ThinkPad P1 offre un’esperienza di alto livello, sia in termini di look & feel sia nell’assemblaggio e nella qualità dei componenti. Con la caratteristica finitura nera o il touchpad di vetro, ThinkPad P1 presenta il tipo di design che gli utenti si aspettano. La cura dei dettagli si applica anche all’alimentazione, infatti il peso e le dimensioni della batteria sono stati ridotti del 35% rispetto alla versione precedente.

Rob Herman, General Manager, Lenovo Workstation

Quando ci siamo messi al lavoro per creare ThinkPad P1 sapevamo che la sfida era di costruire una workstation che portasse avanti la tradizionale potenza e affidabilità del portfolio professionale ThinkPad, ma al contempo rispondesse all’esigenza del cliente di avere una macchina sottile, leggera ed elegante”, Che si tratti di potenza di calcolo, della più leggera workstation mobile disponibile sul mercato o di un oggetto dal design eccezionale, non occorre guardare più in là di ThinkPad P1.

Certificata per le applicazioni dei principali vendor di software indipendenti (ISV), ThinkPad P1 è dotata di processori Intel Xeon e Core di ottava generazione, incluso il supporto della CPU Core i9, supporta le memorie ECC e ha una velocità di clock fino a 4,6 GHz. Completano il quadro le più recenti schede grafiche professionali NVIDIA Quadro P1000 e P2000.

Oltre alle schede grafiche e ai processori, questa workstation mobile presenta un display UHD 4K da 15 pollici, con il 100% della gamma di colori Adobe, con funzionalità touchscreen, camera a standard IR, 4 TB di storage M.2 PCIe e 64 GB di memoria a 2667MHz.

Lenovo presenta oggi anche la nuova ThinkPad P72. Concepita specificamente per gli utenti che cercano il massimo della potenza di calcolo e delle prestazioni, ThinkPad P72 è particolarmente adatta agli utenti dei settori petrolifero, automotive e finanza. Da vero e proprio desktop replacement qual è, la ThinkPad P72 ha uno chassis da 17 pollici, monta processori Intel Xeon e Core di ottava generazione, e schede grafiche NVIDIA Quadro– fino alla P5200 – per affrontare i flussi di lavoro più impegnativi. Grazie poi a uno storage massimo di 6TB, 128 GB d memoria e 16GB di memoria Intel Optane, gli utenti possono gestire grandi volumi di dati e potenze di calcolo.

In linea con l’impegno di Lenovo a rispondere alle sempre diverse esigenze dei clienti nella quotidianità del loro lavoro, ThinkPad P1 e ThinkPad P72 rappresentano la risposta ideale alle specifiche necessità di due gruppi di utenti molto diversi fra loro.