Qualcomm Technologies continua la collaborazione con Samsung

Le esperienze immersive e la connettività superiore della piattaforma mobile Snapdragon 845 di Qualcomm per il recentissimo smartphone Samsung Galaxy Note9.

Qualcomm Technologies infatti continua nel supportare i suoi partner strategici, come in questo caso Samsung, nell’offerta di funzionalità ed esperienze all’avanguardia che arricchiscono la vita dei consumatori.

TM Roh, Executive Vice President e the Head Mobile R&D, Samsung Electronics

Galaxy Note9 amplia ulteriormente la gamma di dispositivi mobili premium di Samsung e richiede perciò le tecnologie più innovative. “La nostra collaborazione continuativa con Qualcomm Technologies ci consente di offrire le migliori esperienze sul mercato.

La piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845, che integra la seconda generazione della soluzione Gigabit LTE di Qualcomm – il modem Snapdragon X20 LTE – , include anche funzionalità che abilitano esperienze multimediali immersive, compresa l’intelligenza artificiale on-device.