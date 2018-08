Samsung Galaxy Note9, in Italia da fine di agosto

Lanciata nel 2011, la gamma di smartphone Galaxy Note di Samsung si arricchisce del nuovo Note9 nelle versioni 128 GB e 512 GB, in Italia dalla fine di agosto. Presentato al mercato mondiale a New York, il nuovo Galaxy Note9 è un dispositivo creato per l’utente alla ricerca di performance elevate e in grado di unire le ultime tecnologie a un design riconoscibile e a funzionalità all’avanguardia.

In questi anni un numero sempre maggiore di appassionati ha dimostrato di apprezzare le caratteristiche peculiari della linea Galaxy Note. In particolare la S-Pen e le sue tante funzionalità.

Se con il Galaxy Note8 Samsung ha portato per la prima volta su un dispositivo della famiglia Note l’Infinity Display Super AMOLED Quad HD+ e nuove funzionalità, il nuovo Samsung Galaxy Note9 offre maggiore durata della batteria, una S-Pen migliorata e una nuova fotocamera intelligente.

Disponibile in Italia dal 24 agosto nelle versioni da 128 GB e 512 GB e nelle colorazioni Ocean Blue, Midnight Black e Lavender Purple, ma preordinabile dal 23 agosto, accedendo in questo modo alla campagna internazionale di trade-in Samsung, che valuterà fino a 600 euro il vecchio smartphone dei consumatori, il Galaxy Note 9 sarà acquistabile – solo per il nostro Paese - con la formula Samsung Smart Rent sul sito samsung.com in aggiunta al programma di trade-in: con Samsung Smart Rent, i consumatori potranno ottenere il nuovo flaghship con un anticipo di 99 euro e 24 rate da 44,90 euro (per la versione da 512 GB) e 35,90 euro (per la versione da 128 GB) con copertura contro danni e furto inclusa.

Inoltre dal 10 agosto è possibile vedere in anteprima il nuovo smartphone nei migliori punti vendita di prodotti di tecnologia in Italia e presso il Samsung District a Milano.