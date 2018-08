Lenovo continua sulla strada della crescita a doppia cifra

Alla base del successo aziendale si trova la sua "Intelligent Transformation” che ribadisce ancora una volta la tecnologia globale “end-to-end” di Lenovo. L’azienda ha annunciato che per il secondo trimestre consecutivo ha registrato una buona crescita e i ricavi del gruppo hanno raggiunto 11,91 miliardi di dollari, in crescita del +19% su base annua. Con questi risultati finanziari di Q1 fiscale FY2018/19, Lenovo ha raggiunto un punto di svolta nella sua trasformazione ed è entrata in una nuova fase di crescita, grazie a significativi progressi nella sua strategia e al focus sulla "Trasformazione Intelligente" durante il trimestre.

I passi determinati di Lenovo per consolidare le attività chiave in una struttura sempre più snella e integrata, insieme all'enfasi su generatori di fatturato dinamici, stanno rapidamente producendo risultati significativi.

Yang Yuanqing, Chairman e CEO di Lenovo

Mentre portiamo avanti con costanza la nostra strategia ‘a 3 ondate’, tutte le nostre business unit hanno visto dei solidi miglioramenti sia in termini di ricavi sia di redditività. Lenovo ha superato il punto di svolta ed è entrata in una fase di vera e propria accelerazione: acceleriamo l'esecuzione della nostra strategia di trasformazione e acceleriamo lo slancio crescente delle performance aziendali. In futuro, vogliamo mantenere la nostra redditività leader del settore PC e la nostra crescita ‘premium to market’; riportare in forza il nostro business degli smartphone; fare del business del data center un motore di crescita e profitto sostenibile e continuare a investire in "Smart IoT + Cloud" e "Infrastructure + Cloud" per assicurarci dei risultati sostenibili a lungo termine.

Durante il trimestre, la divisione PC e Smart Devices (PCSD) di IDG ha registrato una crescita dei ricavi a doppia cifra per il secondo trimestre consecutivo, con un incremento del +19% su base annua, mantenendo la propria redditività leader nel settore, pari al 5%. Lenovo è il vendor con la crescita più rapida (per numero di unità) tra i primi cinque produttori di PC a livello mondiale ed è tornata al primo posto nel mercato PC, secondo Gartner. Oltre al core business dei PC, Lenovo continua a investire nella crescita del proprio portafoglio di dispositivi intelligenti, tra cui quelli per smart home, smart office e dispositivi AR/VR.

Il Mobile Business Group (MBG) di IDG è migliorato significativamente nel corso del trimestre grazie a tre misure chiave: ha ridotto le spese operative di oltre $ 100 milioni; ha ridefinito al meglio il proprio portafoglio prodotti; si è concentrato su mercati selezionati in cui l'azienda può competere in modo profittevole. Con un portafoglio di prodotti ridefinito in atto, la società si è concentrata sui segmenti di mercato “mainstream” e ha lanciato con successo i suoi nuovi Moto G e Moto E nel corso del trimestre.

Il fatturato record è stato trainato dalla crescita in soluzioni di infrastrutture software-defined, nell’High Performance Computing e nei business AI (intelligenza artificiale) e Hyperscale. Le soluzioni software defined di Lenovo con il nuovo marchio ThinkAgile hanno ancora una volta incrementato la crescita a tre cifre anno su anno, insieme all'annuncio del nuovo ThinkAgile CP per l'infrastruttura cloud componibile di nuova generazione. L'attività nell’Hyperscale è cresciuta anno su anno a tre cifre, con un miglioramento degli utili e una diversificazione della base clienti. Anche le infrastrutture tradizionali hanno continuato a mostrare trend positivi e le soluzioni di storage basate su flash hanno registrato un ottimo impulso, con una crescita del +42% su base annua. Questo trimestre ha anche visto Lenovo superare HPE e diventare il primo fornitore mondiale di supercomputer nella lista TOP 500, per la prima volta, con 117 sistemi.

Con un occhio rivolto al futuro, infine, Lenovo Capital and Incubator Group (LCIG) continua a investire e sviluppare le capacità IT di nuova generazione del gruppo in tecnologie AI, IoT, Big Data e VR/AR in vari settori, come ad esempio produzione industriale, healthcare e trasporti.