Sicurezza, G DATA riceve la certificazione di AV-Comparatives

Sono dodici le soluzioni di sicurezza per Android prese in esame da AV-Comparatives, che ha premiato G DATA Internet Security.

Infatti la suite G DATA ha rilevato il 100% dei malware per Android nel test comparativo effettuato dall’istituto. G DATA Internet Security per Android ha riconosciuto qualsiasi malware senza eccezioni.

Anche le numerose funzionalità aggiuntive dell’app di sicurezza - e in particolar modo la protezione minori -, hanno convinto gli esaminatori e G DATA Mobile Internet Security si è assicurata l’ambita certificazione AV-Comparatives.

Il test nei dettagli

-Soluzioni testate: 12, tra le quali G DATA Internet Security Android;

-Piattaforma: Android;

-Periodo: luglio 2018;

-G DATA Internet Security per Android offre una protezione perfetta per device mobili. Oltre a bloccare trojan, virus, malware e altri pericoli cui l’utente si espone navigando, la app di sicurezza intelligente protegge anche contro le conseguenze fatali di una perdita o furto del dispositivo. Gli smartphone possono essere localizzati e i dati ivi presenti cancellati da remoto, per evitare che terzi possano accedervi.

Funzioni chiave:

-protezione contro campagne di phishing e siti fraudolenti attraverso una rilevazione cloud-based. Il processo di scansione avanzata tramite cloud riconosce i malware per Android senza alcun impatto sulle risorse del dispositivo;

-protezione contro app infette. il controllo delle app analizza i diritti di accesso richiesti dalle applicazioni e avvisa in presenza di app “spia”;

-protezione contro i malware per Androi, grazie agli aggiornamenti costanti e veloci dell’app;

-filtro chiamate e messaggi contro telefonate indesiderate e simili attività di spam;

-protezione contro la perdita o il furto dei dispositivi con la rimozione remota dei dati, localizzazione e blocco del dispositivo;

-protezione minori completa e personalizzabile per assicurare anche ai più piccoli una fruibilità sicura dei device mobili.

AV-Comparatives “G DATA offre una soluzione di sicurezza per device Android ben programmata e snella.“ Ottima la valutazione delle funzioni aggiuntive: “Siamo impressionati dalla protezione minori poiché offre un ampio numero di opzioni per la creazione di ambienti protetti e adeguati ai bambini sui dispositivi“.