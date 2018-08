Snom sigla l’alleanza con il provider telefonico Xelion

La berlinese Snom inaugura la partnership commerciale con Xelion, uno tra gli operatori di telefonia cloud e provider di soluzioni VoIP che cresce di più in Europa.

Con headquarter nei Paesi Bassi e uffici nel Regno Unito, in Germania e in Spagna, Xelion offre pacchetti VoIP completi di telefoni IP per aziende, centri di assistenza sanitari e centri di contatto per la clientela.

Grazie al nuovo accordo, la competenza e l’innovazione nell’ambito della telefonia IP di Snom si coniugano ora alle soluzioni VoIP complete di Xelion per portare la telefonia IP, erogata in modalità hosted tramite cloud, a un livello inedito.

Xelion fornirà ai propri clienti i telefoni IP targati Snom come parte integrante delle proprie soluzioni VoIP, assicurando così non solo la fruibilità di servizi voce da parte di uno tra gli operatori più affidabili e vicini agli utenti, ma anche una soluzione completa dotata di terminali IP fisici di qualità impareggiabile.

Snom è conosciuta nel mercato per il lancio del primo telefono IP al mondo e per essere particolarmente innovativa nel settore della telefonia cloud.

Dal terminale D1XX al D3XX, fino alla serie professionale D7XX caratterizzata da design elegante, funzionalità innovative e garanzia di 3 anni, tutti i telefoni Snom sono compatibili con le principali piattaforme per la telefonia IP.

Gernot Sagl, Ceo di Snom Technology

Grazie a questa partnership vantaggiosa per entrambe le aziende, i clienti Xelion avranno accesso ai nostri eleganti terminali, ora parte integrante di una perfetta soluzione VoIP, di cui beneficeranno sia i nostri clienti, sia i clienti Xelion. Questa partnership rappresenta un’ulteriore pietra miliare per la nostra già significativa crescita nel corso dell’anno.