ULE Alliance e i membri sponsor sbarcano a IFA 2018

Per promuovere la tecnologia wireless Ultra Low Energy (ULE) l’organizzazione non profit sarà presente con uno stand per presentare le novità per la domotica e l’IoT.

IFA 2018 si svolgerà dal 31 agosto al 5 settembre al quartiere fieristico di Berlino.

ULE Alliance e i membri sponsor Crow, DSP Group, Gigaset, Intel, Jazz Hipster e Vtech Telecommunications esporranno ai visitatori della manifestazione b2b un’ampia proposta di prodotti certificati ULE sviluppati ad hoc per la casa intelligente e lo IoT, basati sui più diversi chipset.

Tra le proposte più innovative:

• il gateway che funge da tramite tra ULE e la “IoTivity” via OCS (Open Connectivity Foundation application layer protocol), che connette i dispositivi attraverso differenti reti wireless.

• Un dispositivo certificato Amazon che integra DECT e ULE nella conversazione a due vie con Amazon Alexa. Anche SGW Global presenterà al proprio stand un ulteriore prodotto Amazon-Alexa che beneficia di DECT ULE (Padiglione 26, stand 239).

ULE Alliance promuove la tecnologia ULE come infrastruttura e standard affidabile per le reti wireless domestiche.

Attualmente sul mercato questa tecnologia è la soluzione di rete a lunga distanza più sicura e stabile.

Infatti non solo è in grado di supportare lo scambio bidirezionale di messaggi vocali e immagini su frequenze dedicate e prive di interferenze, ma permette di implementare soluzioni di automazione domestica complete con il minimo investimento.

ULE Alliance assiste i suoi membri nello sviluppo di soluzioni IoT che puntano sulla superiorità tecnologica di ULE e sui suoi vantaggi.

La Certificazione ULE è un programma di conformità allo standard, che definisce il livello base di interoperabilità dei dispositivi e requisiti di alta qualità in termini di funzionamento dei prodotti, onde assicurare agli utenti una fruibilità coerente delle diverse soluzioni. L’elenco dei prodotti attualmente certificati ULE è reperibile sul sito.