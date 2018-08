MSI porta al debutto la gamma di GPU GeForce RTX serie 20

Con 8 milioni di schede grafiche vendute lo scorso anno e attiva nel settore delle soluzioni hardware per il gaming, MSI presenta le schede grafiche targate NVIDIA. Svelate in occasione dell’evento “GeForce Gaming Celebration”, che si è svolto in agosto a Colonia, poco prima dell’apertura della Gamescom 2018, le nuove GPU NVIDIA sono basate sulla nuova architettura NVIDIA Turing e su tecnologia NVIDIA RTX.

Justin Walker, Director of GeForce Desktop di NVIDIA

Turing rappresenta per NVIDIA l’innovazione più importante dell’ultimo decennio per quanto riguarda la computer graphics. Ed è frutto di uno spirito innovativo che apprezziamo anche in partner come MSI.

Le nuove schede video firmate MSI riuniscono ray tracing in tempo reale, intelligenza artificiale e ombreggiatura programmabile, offrendo non solo una nuova modalità di giocare, ma rappresentando l’esperienza di PC gaming definitiva.

La nuova famiglia di schede grafiche MSI GeForce RTX serie 20 comprende diverse serie, che saranno in grado di rispondere alle più diverse esigenze.

Caratterizzate da un design completamente nuovo e da tripla ventola, le serie GAMING TRIO e DUKE offriranno performance ai massimi livelli e quell’efficienza termica per cui MSI è nota tra gli addetti ai lavori.

Come per le serie Hybrid Air- & Liquid Cooling, la linea di schede video SEA HAWK è diventata famosa per aver reso il raffreddamento a liquido semplice da installare e da gestire.

Una ventata di novità caratterizzerà anche i nuovi modelli di schede grafiche della linea VENTUS, che per la prima volta saranno dotati di un design minimalista a doppia ventola. Completerà la nuova e completa line-up firmata MSI, la serie AERO, in grado di distinguersi per l’ottimizzazione del flusso d’aria a favore della massima efficacia nel raffreddamento.