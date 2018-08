Check Point: un’altra campagna di malspam colpisce l’Italia

Secondo l’allarme, l’attacco è partito da Ursnif e colpisce l’Italia attraverso l’utilizzo dei file VBE. Chiamato SCANSIONE.vbe, viene allegato zippato nelle mail. Infatti i ricercatori di Check Point Software Technologies fornitore internazionale di soluzioni di cybersecurity, hanno scoperto un’altra campagna di malspam da parte di Ursnif rivolta all’Italia. Fino ad ora sono noti solo alcuni dettagli, ma è stato scoperto che il file maligno è un file VBE (VBS codificato) denominato “SCANSIONE.vbe” e viene recapitato tramite allegati ZIP in e-mail con un oggetto che riprende il nome di documenti in italiano.

Hadar Waldman, Threat Intelligence Team Leader di Check Point Software Technologies Ltd.

Gli aggressori stanno cercando di sembrare italiani utilizzando termini in italiano nell’oggetto della mail e nei nomi dei file, e utilizzando indirizzi email di domini italiani (ad es. Outlook.it). Ciò nonostante, potrebbero provenire da qualsiasi parte del mondo e utilizzare questi artifici e quindi non possiamo determinare la loro origine effettiva. Gli obiettivi, in ogni caso, sono TUTTI in Italia. Sappiamo per certo che alcune infezioni hanno avuto successo. Significa che diverse persone, dipendenti di aziende italiane, sono state vittime di questa truffa e hanno aperto l’allegato malevolo, lasciando entrare il malware nelle loro reti. Questa è una grande opportunità per ricordare ai lettori di prestare la massima attenzione alle e-mail e di aprire solo allegati di persone di cui si fidano pienamente. Inoltre, l’utilizzo di sistemi di sicurezza appropriati sarebbe utile per affrontare i casi più dubbi che sono difficili da determinare manualmente.