Equinix, l’intelligenza artificiale incontra l’healthcare

Tim Carter di Equinix spiega come l’utilizzo crescente dell’AI stia cambiando il settore sanitario. Ma per supportare il cambiamento serve l’interconnessione.

Il settore healthcare esiste in diverse forme da millenni, mentre l’intelligenza artificiale (AI) ha solo pochi decenni di storia alle spalle.

Eppure, è un tempo abbastanza lungo perché l’Al inizi a trasformare questo antico settore, e la sua influenza sta accelerando in questa era digitale.

L’AI si è fatta strada in tutti gli angoli del settore sanitario, da applicazioni futuristiche, come la chirurgia assistita da robot, a specialità più banali come “l’assistenza amministrativa del flusso di lavoro”, essenzialmente aiutando con compiti estranei alla cura diretta del paziente.

I compiti variano molto, ma tutto conta. Accenture progetta le migliori applicazioni di assistenza sanitaria AI che forniranno risparmi per decine di miliardi di dollari a un settore che sempre più lavora per controllare i costi.

Mentre l’AI progredisce e le sue applicazioni sanitarie aumentano e si diversificano, sembra diventare sempre più una parte essenziale del settore.

Questa è una tecnologia dotata di potenziale per salvare vite umane in quanto migliora l’efficienza in modi ancora inimmaginabili e l’interconnessione sarà una parte fondamentale di tutto ciò che accadrà.

“Sorprendentemente a proprio agio” con l’intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale ha sempre reso alcune persone nervose.

Questa diffidenza è evidente in un recente sondaggio condotto dalla società di analisi SAS, che ha rilevato che solo il 35% degli intervistati era sicuro che i dati personali utilizzati per l’intelligenza artificiale fossero archiviati in modo sicuro.

Contemporaneamente, solo il 34% era a proprio agio con le banche che utilizzavano l’intelligenza artificiale per fornire indicazioni finanziarie. Ma gli intervistati erano “sorprendentemente a proprio agio con (AI) nell’assistenza sanitaria”, ha dichiarato SAS, osservando che il 60% era tranquillo con i medici che utilizzano l’intelligenza artificiale per analizzare le loro informazioni mediche e suggerire un trattamento.

L’assistenza sanitaria è un campo in cui i benefici dell’AI sono abbastanza chiari. Ciò, combinato con un forte contatto personale, che è essenziale per l’assistenza sanitaria -con o senza AI-, potrebbe essere alla base di questa più ampia accettazione da parte del pubblico.

Tale apertura all’intelligenza artificiale è una buona notizia per le aziende sanitarie, perché l’AI è in fase di sviluppo per assistere i pazienti e gli operatori sanitari in così tanti modi che potrebbe presto essere difficile interagire con il sistema sanitario senza interagire con un’AI.

Una parte importante del valore dell’AI consiste nel modo in cui consente agli operatori sanitari, ai pazienti e alle istituzioni di organizzare, ottenere insight e agire sui carichi di dati raccolti e disponibili per il settore sanitario.

Ad esempio, l’intelligenza artificiale può aiutare a individuare schemi dannosi nel comportamento dei singoli pazienti e suggerire modifiche nei farmaci adottati.

L’intelligenza artificiale può anche passare attraverso fonti di informazioni mediche per migliorare l’accuratezza delle diagnosi e aiutare i medici a risolvere i problemi. E può far risparmiare tempo e denaro eseguendo attività di cura di base, non sui pazienti (ad esempio, scrivendo note e prescrizioni...), in modo che gli operatori abbiano più tempo da trascorrere con le persone.

Ecco alcuni esempi che mostrano la gamma di innovazioni sanitarie alimentate con AI:

-alla Stanford University, un sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare identificazioni rapide e accurate del cancro della pelle dopo che un team di ricerca ha mostrato le immagini di 129.000 lesioni cutanee al sistema. Il sistema AI è stato in grado di distinguere tra lesioni maligne e benigne e le sue diagnosi erano paragonabili a quelle di un team di 21 dermatologi certificati.

-Babylon, con sede a Londra, ha fornito la propria tecnologia AI alla piattaforma di social messaging WeChat di Tencent, consentendo agli utenti di WeChat di descrivere i sintomi al sistema Babylon e ricevere consigli sanitari in loco - inclusa la raccomandazione di andare dal medico.

-Uno studio multicentrico che comprendeva 379 pazienti sottoposti a chirurgia della colonna vertebrale ha scoperto che una tecnica di chirurgia vertebrale guidata dalla robotica basata sull’AI sviluppata da Mazor Robotics ha prodotto una riduzione delle complicanze chirurgiche di cinque volte e una riduzione della chirurgia di revisione di sette volte, rispetto a metodi di chirurgia a mano libera.

Le innumerevoli e sempre più diffuse applicazioni dell’AI nel settore sanitario stanno favorendo una forte crescita del mercato.

Accenture stima che il mercato sanitario dell’AI crescerà a un tasso annuo del 40% fino al 2021, quando raggiungerà i 6,6 miliardi di dollari. Afferma anche che le principali applicazioni di salute clinica possono potenzialmente creare un risparmio annuale di 150 miliardi di dollari per l’economia sanitaria degli Stati Uniti entro il 2026.

Tra le maggiori fonti di risparmio sono la chirurgia assistita da robot (un risparmio di 40 miliardi di dollari), assistenti infermieristici virtuali (20 miliardi di dollari) e assistenza amministrativa del flusso di lavoro (18 miliardi di dollari).

AI, assistenza sanitaria e interconnessione

Questi progressi con l’intelligenza artificiale nel settore healthcare sono entusiasmanti, ma l’AI non funziona come dovrebbe in ambito sanitario o in qualsiasi altro campo senza interconnessione: lo scambio di dati diretto e privato tra le imprese.

Questo perché l’intelligenza artificiale dipende da una connettività istantanea, a bassa latenza e sicura tra una vasta gamma di utenti, applicazioni cloud e fonti di dati.

Questo non può accadere se le aziende fanno affidamento sull’internet pubblica e sulle architetture IT tradizionali che spostano i dati avanti e indietro tra gli utenti e data center aziendali distanti su reti a lungo raggio.

L’interconnessione sulla piattaforma Equinix, che copre 48 mercati in cinque continenti, porta le parti coinvolte il più vicino possibile l’una all’altra, il che è esattamente ciò che è necessario con tecnologie dipendenti dai dati come l’intelligenza artificiale.

L’Indice di interconnessione globale - studio pubblicato da Equinix - indica che le aziende sanitarie sono sempre più consapevoli dell’importanza dell’interconnessione. L’indice prevede che la capacità di interconnessione della larghezza di banda si espanderà nell’industria sanitaria e dei prodotti biologici a un tasso di crescita annuale composto del 68% nel mondo fino al 2020.