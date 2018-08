ATMB sceglie Eaton e Modulo-C per il Mont Blanc Tunnel

Per i veicoli che quotidianamente attraversano il tunnel, ATMB impiega le soluzioni Eaton, realizzate insieme a Modulo-C, per gestire l’intera infrastruttura IT.

Sicurezza, real time e tempestività sono le parole chiave del servizio che l’azienda garantisce ogni giorno ai circa 5.000 veicoli che percorrono gli 11,6 km del Mont Blanc Tunnel.

Obiettivo quello di mantenere le strade aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo la sicurezza stradale, considerando anche l'effetto delle condizioni meteorologiche a questa altitudine nelle Alpi.

Nel 2014 ATMB ha iniziato a modernizzare la sua infrastruttura tecnica.

La società disponeva già di una rete in fibra molto efficace e di un'infrastruttura innovativa all'interno delle sale IT: telecamere a circuito chiuso, apparecchiature per monitorare le condizioni stradali e meteo, possibilità di gestire i pagamenti dei pedaggi, informare in tempo reale sulle condizioni di guida.

Tuttavia l’azienda ha deciso di implementare ulteriormente efficienza e sicurezza, consentendo il monitoraggio remoto di ogni sala IT in modo da aumentare i tempi di attività e riducendone i costi associati all'invio di tecnici per risolvere le problematiche IT.

Tre le priorità: controllo remoto e gestione delle apparecchiature IT; monitoraggio proattivo e manutenzione prevedibile dell'infrastruttura; monitoraggio e analisi della potenza attraverso la rete per prevenire i tempi di fermo.

Eaton ha lavorato al progetto con Modulo-C, system integrator di Eaton in Francia da diversi anni.

Modulo-C aveva lavorato con ATMB in altri progetti IT e sapeva che Eaton avrebbe soddisfatto le loro richieste soprattutto per quanto riguardava il monitoraggio remoto della sale IT.

Eaton e Modulo-C hanno fornito a ATMB un progetto che comprendeva il software Intelligent Power Manager Infrastructure e le unità di distribuzione dell'alimentazione del rack, che avrebbero permesso di gestire e monitorare la potenza attraverso la propria rete e quindi un monitoraggio da remoto di tutta la struttura IT attraverso un’unica interfaccia di controllo web.

Il software IPM Infrastructure fornisce ad ATMB una soluzione di monitoraggio con una infrastruttura facile da usare e semplice da implementare, così da poter gestire le proprie applicazioni mission critical attraverso la rete direttamente da un unico dashboard centralizzato.

ATMB può anche monitorare l'alimentazione attraverso la rete, così come le metriche di capacità ambientale e fisica, tutto nel contesto della propria infrastruttura IT.

Utilizzando queste informazioni, ATMB può quindi pianificare i cambiamenti, anticipare le difficoltà e prendere decisioni gestionali intelligenti per ottimizzare l'efficienza e assicurare la continuità operativa.

Eaton ha inoltre fornito ePDU Metered che consentono a ATMB di misurare e monitorare in modo preciso e remoto il consumo energetico di ciascun dispositivo IT all'interno di un rack, consentendo un'analisi completa del consumo di energia e dell'efficienza in tutta la rete.

Marcel Masson, Infrastructure Supervisor presso ATMB

Più di ogni altra cosa, Eaton e Modulo-C ci hanno dato tranquillità grazie all'uso del monitoraggio in tempo reale. La nostra priorità è mantenere le strade aperte e operare in sicurezza. Per noi, monitoraggio remoto significa essere costantemente funzionanti: le strade sono aperte, siamo in grado di elaborare i pedaggi e possiamo monitorare la sicurezza stradale in modo efficace ed economico.

Il progetto ha anche messo in luce i progressi compiuti da ATMB nella creazione di un'architettura distribuita, vicina a ciò che è noto come EDGE computing, che implementa la tecnologia più vicina a dove avviene l'elaborazione.

Monitoraggio remoto significa per ATMB capire come funzionano i centri IT distribuiti, oltre a consentire il controllo automatizzato dei sistemi IT, tra cui l'elaborazione del pedaggio, le telecamere e le apparecchiature IT senza alcun intervento umano.