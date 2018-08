Fatturazione elettronica, la ricetta di Wolters Kluwer

Cosa fare per non farsi trovare impreparati? Basta un applicativo semplice, immediato, sicuro; ecco la ricetta Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Sono quasi 5 milioni le “partita Iva”, le società piccole, piccolissime che avranno a che fare con la fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019.

La colonna portante dell’economia italiana si appresta a fare un passo decisivo verso la trasformazione digitale che tanti benefici apporterà al Paese. La dematerializzazione del processo di fatturazione sarà una spinta decisiva verso una sempre maggiore digitalizzazione che contribuirà alla modernizzazione dell’Italia.

Perché questo processo possa partire nel modo più fluido possibile serve un software adeguato anche ad un’ampia porzione di utenza che non è affatto propensa all’uso di strumenti digitali. I nativi digitali non sono ancora una maggioranza sulla quale poter contare.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha pensato anche a questa specifica utenza nello sviluppare Fattura SMART, un software di fatturazione elettronica appositamente creato per un utilizzo diffuso e trasversale.

Fattura SMART è un innovativo strumento per la digitalizzazione dei processi di fatturazione e invio dei documenti contabili delle delle “partita IVA”, delle microaziende e delle piccole imprese.

Il software è semplicissimo, intuitivo e fa sentire il cliente parte integrante di un’organizzazione strutturata.

Vi si accede dal portale di condivisione webdesk di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, e in un’area dedicata, nella quale si può entrare solo con le proprie credenziali, il cliente fa le fatture, le consegna elettronicamente allo studio, stampa riepiloghi statistici relativi alla sua attività, consulta la documentazione che lo riguarda messa a sua disposizione dallo studio, condivide e consegna elettronicamente i propri documenti contabili, costruisce di fatto nel tempo un archivio elettronico, ordinato e sempre consultabile di tutta la sua documentazione fiscale, alleggerendo anche il problema degli spazi di archivio.

L’interfaccia grafica è semplice e intuitiva, la convivenza nel portale di collaborazione è perfetta. I clienti degli Studi professionali confermano di ottenere una contabilità più ordinata, maggiore interazione digitale con lo studio, un risparmio di tempi e di costi di gestione. Per lo Studio questa soluzione di fatturazione elettronica rappresenta un grande vantaggio perché consente di gestire e controllare l’attività senza esserne coinvolto operativamente. Lo Studio resta all’interno del processo senza le implicazioni operative e potrà così ottimizzare i costi e i tempi della tenuta contabile e velocizzare l’imputazione dei dati.

I vantaggi dati da questa automazione digitale sono concreti sia per lo studio sia per il cliente e il processo di dematerializzazione della fatturazione trova appieno il suo compimento.