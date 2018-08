AVM svela il nuovo sistema operativo FRITZ!OS 7

AVM ha rilasciato l’aggiornamento ai prodotti della famiglia FRITZ! con oltre 77 tra nuove funzioni e migliorie per mesh, smart home, telefonia, wireless.

Grazie all’aggiornamento, ora gli utenti possono integrare un FRITZ!Box aggiuntivo, incluse le interfacce WiFi, telefonia e smart home, all’interno delle reti mesh, portando il WiFi in tutte le zone dell’abitazione. Inoltre garantisce velocità, migliore copertura WiFi e sicurezza, possibilità di installare dispositivi per smart home di altri produttori, se compatibili con FRITZ!Box.

Il nuovo sistema operativo FRITZ!OS è disponibile per i modelli FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Box 4040, mentre sarà reso gradualmente disponibile anche per altri prodotti FRITZ!.

FRITZ!Box garantisce accesso veloce ad Internet e funzioni mesh innovative, in un unico dispositivo, con risparmio di spazio e consumo energetico.

Tutte le soluzioni FRITZ!Box abilitano la creazione di reti WiFi Mesh ad alte prestazioni, che possono essere ampliate a seconda delle esigenze.

FRITZ!OS 7 dà agli utenti aggiornamenti e migliorie nelle seguenti aree:

1. Migliori prestazioni del WiFi

FRITZ!OS 7 supporta gli standard wireless LAN 11v e 11k per il band steering (Idle Steering). Anche gli aggiornamenti su tutti i prodotti FRITZ! sono visualizzati all’interno di questa interfaccia. Se si attivano gli aggiornamenti automatici, i prodotti FRITZ!WLAN Repeater e FRITZ!Powerline saranno aggiornati per supportare il networking mesh.

2. WiFi sempre più veloce

La nuova funzione “Zero Wait DFS” riduce i tempi di attesa sulla banda a 5 GHz, assicurando continuità di connessione. Con il nuovo aggiornamento, AVM ha ampliato la banda per i canali radio da 80 a 160 MHZ per i router wifi 4x4, come il FRITZ!Box 7590.

3. Mesh Reloaded

Grazie a FRITZ!OS 7 è possibile utilizzare i FRITZ!Box come ripetitori mesh. Oltre ai FRITZ!WLAN Repeater e ai dispositivi FRITZ!Powerline, è possibile integrare più modelli FRITZ!Box in una rete mesh. La particolarità consiste nel fatto che grazie agli altri dispositivi FRITZ!Box, per la prima volta la telefonia e la smart home di FRITZ! diventano compatibili con la rete mesh.

4. FRITZ! Hotspot

Ora è ancora più facile per gli utenti scegliere le impostazioni per dare accesso sulla propria rete come ospite privato aperto o protetto da password. Se viene scelto un hotspot aperto, gli ospiti non devono inserire una chiave di sicurezza.

5. Integrazione HAN FUN

Con questa versione, AVM estende il supporto per il protocollo HAN FUN (Home Area Network FUNctional), nonché per lo standard wireless DECT ULE. Il protocollo HAN-FUN è uno standard radio utilizzato da diversi produttori nel settore smart home. Insieme a FRITZ!Box, le prese intelligenti FRITZ!DECT 200/210, possono essere utilizzati in diverse situazioni.

6. Impostazioni smart home semplici e convenienti

Con FRITZ!OS 7 è possibile configurare modelli per la smart home in modo semplice e veloce. Gli utenti possono utilizzare sia l’interfaccia del FRITZ!Box che quella del FRITZ!Fon.

7. MyFRITZ!

Molti utenti utilizzano già MyFRITZ! per gestire numerosi servizi, ma ora è ancora più semplice utilizzarlo grazie a FRITZ!OS 7. Infatti sono stati rimossi gli avvisi del browser durante l'accesso remoto al FRITZ!Box, è possibile ricevere un certificato SSL direttamente sul FRITZ!Box dell’ente, inoltre gli utenti possono personalizzare i report sullo status della rete.

8. Le nuove funzionalità FRITZ!Fon

Da oggi è possibile gestire sino a 5 diverse suonerie. FRITZ!OS 7 permette di gestire gli aggiornamenti direttamente con un FRITZ!Fon, così come l’accesso ospiti e i dispositivi Smart Home. Il nuovo aggiornamento permette anche di inserire un codice PIN. La nuova funzione di controllo orario per le deviazioni di chiamata offre agli utenti una flessibilità maggiore per l'attivazione e l'impostazione del servizio. Anche la funzione podcast del FRITZ!Fon è stata aggiornata, ad esempio è ancora più semplice gestire l'avanzamento rapido e il riavvolgimento del file.

9. FRITZ!NAS migliorato

Se sul FRITZ!Box stai utilizzando stick USB o dischi rigidi USB, formattati con il file system NTFS, con FRITZ!OS 7 puoi beneficiare di una velocità più alta nella trasmissione dei dati. L’interfaccia web FRITZ!NAS è stata migliorata e ottimizzata per diversi device.

10. FRITZ!OS

Gli utenti che aggiungono un nuovo FRITZ!Box alla loro rete non devono più integrare manualmente i dispositivi DECT di AVM, come telefoni o valvole per radiatori. Grazie alle nuove funzionalità di FRITZ!OS 7, tutti i dispositivi DECT verranno registrati automaticamente importando semplicemente le impostazioni.