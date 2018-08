Display Philips, immagini e colori di elevata qualità

Appartenente al gruppo TPV, MMD commercializza in esclusiva i monitor LCD di Philips, caratterizzati da tecnologia visiva all'avanguardia e alte prestazioni. Il 19 agosto si è tenuta la Giornata Mondiale della Fotografia, in riconoscimento del potere della fotografia di ispirare un impatto positivo in tutto il pianeta. Riunendo milioni di fotografi, questa giornata annuale di celebrazione ha messo in contatto le persone tra loro, restituendole alle comunità locali e globali. Ma non si tratta solo di un giorno: la fotografia non è mai stata così diffusa e apprezzata in questi anni. Senza limiti di soggetto e senza pari nella sua capacità di trasportare istantaneamente lo spettatore, la fotografia parla un linguaggio universale e ha il potere di muoverci, ispirarci e migliorarci.

Mentre gli strumenti e i processi fotografici continuano a raggiungere prestazioni sempre maggiori, migliorate da un software di editing fotografico sempre più potente, i fotografi di ogni categoria professionale hanno bisogno di monitor in grado di rendere giustizia alle loro fotografie. In particolare, i display devono offrire una qualità d'immagine e una riproduzione dei colori superiori per garantire che le opere fotografiche possano essere pienamente apprezzate. Che si tratti di professionista, o di uno che si è affacciato da poco a questa realtà, ogni fotografo ha bisogno di un display che lo aiuti a rilevare i dettagli più minuti della propria foto.

Caratterizzati da una serie di innovazioni intelligenti e da una tecnologia visiva all'avanguardia, i monitor Philips ad alte prestazioni combinano un'eccellente qualità dell'immagine con funzioni intelligenti per consentire ai fotografi professionisti e in erba di ottenere il massimo dalle loro immagini. Se la fotografia è la tua professione, la tua passione, il tuo hobby o tutti e tre, i monitor Philips hanno tutto il necessario per ottenere il massimo dalle tue immagini.

-Philips 328E9F è dotato di un design senza cornice su tre lati per un'eccellente applicazione estesa, abbinato a una gamma di colori NTSC 102% e sRGB 122,6% ultra- wide per immagini vivaci e realistiche. Lo schermo Quad HD garantisce immagini ultra- crisi, mentre il suo design curvo e sottile 9,94 offre un'esperienza davvero coinvolgente.

-Quando si tratta di immagini ad alte prestazioni, i modelli Philips 4K 272P7 e 328P6VJEB hanno tutto ciò che serve ai fotografi di oggi per un lavoro preciso, accurato e critico dal punto di vista dei colori. Entrambi i monitor sono dotati di risoluzione 4K Ultra Clear, che consente agli utenti di vedere l'immagine grande e tutti i dettagli. Il 272P7 si basa su un pannello da 27" ad alte prestazioni per offrire colori brillanti, dettagli precisi e maggiore chiarezza, mentre il 328P6VJEB/00 è un display Ultra HD da 32" dotato di tecnologia UltraWide-Color per uno spettro di colori più ampio e un'immagine più vivida e naturale.

-Philips 272B7QU è la risposta per gli utenti attenti all'ambiente che cercano un ampio display e numerose funzioni per una maggiore praticità e connettività. Dotato di funzionalità hub, una funzione di docking USB-C, questo monitor produce immagini nitide e cristalline Quad HD grazie alla tecnologia avanzata del suo display IPS.