Xiaomi Pocophone F1, smartphone ad alte prestazioni

Pocophone è il nuovo sottobrand di Xiaomi, presentato oggi con l’intento di offrire prodotti innovativi e capaci di fornire elevate performance a prezzi competitivi.

Il primo smartphone è Pocophone F1, con piattaforma top di gamma Qualcomm Snapdragon 845, sistema di raffreddamento LiquidCool Technology, fino a 6 GByte di LPDDR4x, 128 GByte di memoria interna Universal Flash Storage 2.1 e una batteria a lunga durata da 4.000 mAh.

Questo nuovo dispositivo, in linea con la mission di Xiaomi di rendere disponibili prodotti di qualità a “prezzi onesti”, sarà disponibile in Italia a partire da 329,00 euro.

Secondo alcuni test interni, il sistema di raffreddamento di F1 è più efficace del 300% rispetto alle soluzioni tradizionali, poiché consente al calore della CPU di dissiparsi più rapidamente. Il terminale vanta inoltre un’autonomia di 8 ore durante sessioni gaming continuative. Il terminale incorpora una doppia fotocamera AI e fotocamera frontale da 20 MPixel (sensore principale Sony IMX363 da 12 MPixel con Autofocus Dual Pixel), per scatti definiti e luminosi.

Pocophone F1 è anche dotato di luce e fotocamera a infrarossi sul lato anteriore che permette alla funzione AI face unlock di sbloccare il dispositivo in modo sicuro, sia in condizioni di buio completo che in pieno giorno.

MIUI è stata fortemente personalizzata su Pocophone F1 al fine di garantire un’esperienza più facile, veloce e fluida, così da ottenere il massimo dal dispositivo.

Grazie all’introduzione della funzione di ottimizzazione del sistema, denominata “turbocharged engine”, F1 offre un avvio delle app più rapido, prestazioni di gioco migliori e un’esperienza di swipe più veloce grazie ai miglioramenti dei tempi di risposta dello schermo e nel frame rate dell’animazione.

All’interno del nuovo POCO Launcher, Pocophone F1 rende già disponibile un app drawer per classificare automaticamente le app e renderle facilmente raggiungibili dagli utenti. In alcuni mercati, MIUI per Pocophone include numerosi servizi tra cui: taxi, musica e video streaming per un’esperienza utente ancora più importante.

Basata su Android 8.1 Oreo, MIUI per POCO dà priorità anche alla sicurezza con patch e aggiornamenti Google costanti. A breve riceverà l’aggiornamento Android P.

Armoured Edition con DuPont Kevlar. Debutta anche Pocophone F1 Armoured Edition con la scocca posteriore realizzata in Kevlar da DuPont.