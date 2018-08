VMworld, svelata la dual-GPU VDI AMD Radeon Pro V340

Al VMworld di Las Vegas, AMD ha presentato la nuova GPU Radeon Pro V340, una soluzione dual-GPU VDI per i carichi di lavoro più esigenti.

Si tratta di un hardware altamente specializzato per la visualizzazione in ambito datacenter per CAD, Design, Desktop as a Service (DaaS ) e Rendering.

I cambiamenti nel modo di lavorare odierno, che vedono una continua e sempre maggiore diffusione dei dati, stanno determinando una sempre maggiore necessità di gestire i carichi di lavoro di visualizzazione su cloud. Infatti, quasi un terzo della forza lavoro sarà mobile entro il 2020 e la dimensione dell'universo digitale raddoppierà ogni due anni.

La Radeon Pro 340 è progettata per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione. Basata sull'avanzata architettura AMD "Vega", è la prima soluzione VDI dotata di 32 GByte di memoria ultraveloce di seconda generazione e con una larghezza di banda elevata, capace di offrire prestazioni elevate e un gran numero d'utenti per gli ambienti virtualizzati.

Radeon Pro V340 offre una serie di funzioni e tecnologie avanzate:

- Numero d'utenti per gli ambienti virtualizzati superiore: supporta fino a 32 macchine virtuali da 1 GByte, fino al 33% in più rispetto alle soluzioni della concorrenza;

- Motore di codifica integrato: la capacità di comprimere flussi video indipendenti in entrambi i formati H.264 e H.265. Fornisce agli utenti di progettazione e produzione la qualità video che si aspettano, consentendo ai responsabili IT di evitare i “colli di bottiglia” della CPU;

- Buffer frame ultraveloce: la memoria ECC (Error Correcting Code) e una migliore efficienza energetica rispetto alle soluzioni concorrenti, consentono di eseguire rapidamente applicazioni di paging molto più veloci.



La scheda grafica è supportata dalla tecnologia MxGPU di AMD, l'unica soluzione di virtualizzazione per GPU del settore basata su hardware e tecnologia SR-IOV (Single Root I/O Virtualization). Combinando tecnologie software e hardware con grafica virtualizzata per il cloud moderno, AMD MxGPU offre prestazioni veloci e prevedibili con un gran numero d'utenti, senza richiedere canoni di licenza ricorrenti per l'utente finale.