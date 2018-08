Da Lenovo i tablet Android pensati per un utilizzo home

I nuovi dispositivi lanciati da Lenovo consentono una visione più agevole e sono sviluppati ad hoc per il tempo libero e l’intrattenimento di tutta la famiglia.

La gamma comprende Tab E7, Tab E8, Tab E10, e i nuovi “mainstream” Tab M10 e “premium” Tab P10, tablet Android, potenti, sottili, leggeri e pensati specificamente per l’uso domestico.

Una suite di tablet Android che Lenovo ha progettato tenendo conto delle esigenze delle famiglie e proponendo opzioni e vantaggi: convenienza economica, condivisione, con contenuti opzionali per i ragazzi e profili dedicati, e un rapporto prezzo/prestazioni conveniente.

Lenovo Tab E7: Il modello base è progettato per offrire il miglior rapporto prezzo/prestazioni, con un profilo sottile ed elegante e Android Oreo Go Edition, che consente di avere app più leggere, maggiore capacità di storage di serie e prestazioni migliorate. Il display da 7 pollici e lo spessore di 10,33 mm consentono di trasportalo ovunque, con un’autonomia fino a 5 ore di video prima di ricaricare.

Lenovo Tab E8: per le famiglie con più di un utente potenziale di tablet, consente di accedere con molteplici profili dedicati, interfacce e spazi di storage. Offre un’esperienza video e audio immersiva grazie al display HD da 8 pollici, che dà alle foto e ai video una resa particolarmente brillante, e all’altoparlante frontale, supportato da Dolby Atmos. Pensato per essere trasportato grazie allo spessore di soli 8,9 mm, al peso di 320 grammi, e all’autonomia fino a 10 ore di playback video in locale.

Lenovo Tab E10: per le famiglie che cercano un’esperienza audiovisiva completa, questo potente e sottile tablet presenta due altoparlanti con Dolby Atmos e un display HD da 10 pollici, abbinati al potente processore Qualcomm Snapdragon 210.

Lenovo Tab M10: il tablet da famiglia per eccellenza, adatto a tutte le generazioni. Leggero e versatile, ideale per navigare nel web a casa e per l’intrattenimento grazie al processore Qualcomm Snapdragon Octa-Core 1.8GHz al display Full HD da 10,1 pollici e al supporto Dolby Atmos. Sottile e leggero (solo 48 grammi) presenta caratteristiche multimediali di alta qualità. Le famiglie con bambini possono inoltre valersi del Kid Pack opzionale per una migliore robustezza grazie all’involucro resistente agli urti e gli aggiornati contenuti speciali per i ragazzi.

Lenovo Tab P10: ideato per chi fa un uso continuativo di contenuti multimediali, è un tablet di livello premium. Ddesign a doppio vetro, cornice interamente in metallo, spessore di 7 mm e peso di 440 g. Le finiture Aurora Black e Sparkling White presentano riflessi iridescenti a seconda di come la luce incida sul corpo del tablet. Quattro altoparlanti per sfruttare al meglio la tecnologia Dolby Atmos, camera posteriore autofocus da 8MP e quella anteriore a fuoco fisso da 5MP. Grazie al sensore ultrarapido di impronte digitali, quando viene creato il profilo di un componente della famiglia, è sufficiente toccare il sensore con il polpastrello per entrare nel proprio profilo personalizzato, con le proprie immagini, impostazioni, app, giochi e file personali.