HyperX Predator, più velocità e capacità per i moduli DDR4

La linea Predator DDR4 RGB e Predator DDR4 si espande e offre agli utenti velocità maggiore e capacità migliore per affrontare la sfida delle prestazioni estreme. La divisione gaming di Kingston Technology Company, HyperX ha annunciato a Gamescom l’ampliamento delle linee di memoria Predator DDR4 RGB e Predator DDR4.



Adrien Viaud, Field Application Engineer di HyperX

L’estesa linea Predator DDR4 e Predator DDR4 RGB si rivolge alla prossima generazione di appassionati di PC che cerca le migliori prestazioni possibili dal proprio sistema. Con oltre quindici anni di esperienza nel settore delle memorie da gioco, le memorie di qualità FURY, Predator DIMMs o le memorie Impact SODIMMs sono ideali per i giocatori che creano o aggiornano i propri PC gaming e notebook.

Le nuove Predator DDR4 RGB e Predator DDR4 soddisfano le necessità di memoria per i sistemi gaming che utilizzano i più recenti processori Intel o AMD. Le Predator DDR4 e Predator DDR4 RGB sono dotate di profili Intel XMP-ready ottimizzati per performance sempre più competitive. Le HyperX Predator DDR4 RGB sono inoltre dotate di una barra luminosa a LED con effetti di luce RGB1. La memoria è compatibile con il software di controllo dell'illuminazione di una vasta gamma di produttori di schede madri tra cui ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e Asrock Polycom RGB. Ulteriori informazioni sulla compatibilità del software e della scheda madre sono disponibili online sui rispettivi siti web dei partner.

Le memorie DDR4 RGB sono ora disponibili in velocità fino a 4.000 MHz, mentre le HyperX Predator DDR4 sono disponibili in capacità fino a 128GB e frequenze che arrivano fino a 4133MHz. Le memorie HyperX sono progettate per costruttori di PC, appassionati e system integrator che necessitano di una memoria veloce e ad alta densità.

Le HyperX Predator DDR4 offrono una memoria ad alta frequenza e bassa latenza, disponibili in moduli singoli da 4 GB a 16 GB e in kit da due, quattro e otto moduli con capacità da 16GB, 32GB, 64GB e 128GB. Tutti i moduli sono testati al 100% in fabbrica e sono supportati da una garanzia a vita. L'affidabile Predator DDR4 offre il meglio di entrambi i mondi con prestazioni e affidabilità estreme.

HyperX Predator DDR4 RGB – Specifiche tecniche:

Capacità: 8GB (modulo singolo), 16GB (kit di 2), 32GB (kit di 4)

Frequenze: 2933MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz

Latenze: CL15, CL16, CL17, CL19

Voltaggio: 1.35V

Temperatura di funzionamento: da 0°C a 70°C

Dimensioni: 133.35mm x 42.2mm

HyperX Predator DDR4 – Specifiche tecniche:

Capacità: 8GB, 16GB (modulo singolo), 8GB, 16GB, 32GB (kit di 2), 16GB, 32GB, 64GB (kit di 4), 128GB (kit di 8)

Frequenze: 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4133MHz

Latenze: CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19

Voltaggio: 1.35V

Temperatura di funzionamento: da 0°C a 85°C

Dimensioni: 133.35mm x 42.2mm