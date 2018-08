Nel terzo anniversario Samsung Pay accelera la sua corsa

Con un numero di transazioni globali che supera i 1,3 miliardi, la piattaforma di pagamenti mobile di Samsung si caratterizza per semplicità, sicurezza e velocità. Lanciato originariamente in Corea del Sud il 20 agosto 2015, Samsung Pay ha registrato una significativa crescita globale ed è ora disponibile in 6 continenti e 24 mercati, incluso l'ultimo acquisito, il Sudafrica.

Samsung adotta un approccio localizzato per ogni lancio in un nuovo Paese, assicurando che le partnership, i servizi a valore aggiunto e le funzionalità di Samsung Pay siano personalizzati per ogni mercato, al fine di fornire il miglior servizio di portafoglio virtuale possibile. Samsung collabora anche con i metodi di pagamento esistenti in modo tale che, una volta introdotto il servizio, esso sia perfettamente integrato nell'infrastruttura di pagamento. Ad esempio, a Hong Kong, Samsung ha stretto una partnership esclusiva con Octopus Card Limited, per portare i pagamenti Octopus abilitati NFC ai mezzi di trasporto e ai diversi punti vendita del mercato, offrendo ai clienti un'esperienza rapida e semplice.

In Italia è possibile utilizzare Samsung Pay con le carte di credito, debito o prepagate del circuito Visa e MasterCard emesse dalle banche partner: Banca Mediolanum, BNL, CheBanca!, Hello bank!, Intesa Sanpaolo, Nexi e le banche partner, UniCredit e Iccrea Banca. La copertura delle banche abilitate al servizio è in costante espansione. Inoltre, dalla fine di giugno 2018 attraverso Samsung Pay è anche possibile pagare in modo semplice e veloce il biglietto della metropolitana di Milano tramite il sistema di pagamento contactless integrato sui tornelli.

DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications, Samsung Electronics

Da quando abbiamo lanciato Samsung Pay tre anni fa, ci siamo dedicati alla realizzazione di una piattaforma di pagamenti mobile che fosse semplice, sicura e funzionasse praticamente ovunque. Abbiamo ampliato la sua disponibilità e creato partnership strategiche in ciascun mercato per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti. E non ci limitiamo a un portafoglio virtuale: integrando Samsung Pay con gli altri nostri servizi, i consumatori potranno guadagnare punti su Samsung Rewards, utilizzare Bixby per un'esperienza di pagamento più completa e altro ancora.

La crescita di Samsung Pay mette in evidenza l'approccio localizzato e aperto dell’azienda ai pagamenti con smartphone. Con circa 2.000 partner bancari e finanziari a livello globale, Samsung Pay offre servizi a valore aggiunto in base alle esigenze del mercato locale.

La rete di partnership di Samsung si estende con il supporto di leader del settore retail e corporate, tra cui Ticket, uno dei maggiori fornitori di benefit card per le organizzazioni in Brasile, e il grande magazzino El Corte Inglés in Spagna. Adottando un approccio localizzato con partnership di tale calibro, milioni di utenti beneficiano di una piattaforma di pagamenti centralizzata e sicura su più tipi di carte e premi esclusivi come buoni sconto per l’acquisto di prodotti e servizi. In Italia tra i partner aderenti all’iniziativa, sono inclusi: Bennet, Cisalfa Sport, DayBreakHotels.com, Deliveroo, EF Education, Esselunga, Leroy Merlin, Moleskine, Old Wild West, Penny Market, Prenatal, Yoox.

Il modello di collaborazione aperta di Samsung si estende al più ampio settore dei pagamenti attraverso partnership con importanti istituzioni finanziarie, tra cui Alipay (Cina), WeChat Pay (Cina), BHIM UPI (India), PAYCO (Corea del Sud), Chase Pay (Stati Uniti), PayPal (Stati Uniti) e NAPAS (Vietnam). Grazie alla collaborazione con questi leader finanziari, Samsung Pay offre ai consumatori una piattaforma di pagamento mobile più funzionale.

Samsung Pay è disponibile sui seguenti modelli: Galaxy Note 9, Galaxy S9 e S9+, Galaxy Note8, Galaxy S8 e S8+, Galaxy A8, Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Galaxy S6 edge +, Galaxy A6 e A6+ (solo con NFC), Galaxy A5 (2017), Galaxy A5 (2016), Gear S3 classic, Gear S3 frontier, Gear Sport (solo con NFC).