Samsung Portable SSD X5, storage mobile con architettura NVMe

Samsung Electronics porta sul mercato la prima unità SSD portatile basata su NVMe; Portable SSD X5 garantisce prestazioni da primato e grande maneggevolezza.

Basata sulla tecnologia all’avanguardia Thunderbolt 3, la nuova unità X5 assicura una velocità eccezionale in un formato compatto e resistente, che la rende una soluzione di archiviazione portatile ideale per creatori di contenuti e professionisti IT.

Grazie alla larghezza di banda da 40 Gbps dell’interfaccia Thunderbolt 3, fino a quattro volte più veloce rispetto a USB 3.1, l’unità SSD esterna X5 garantisce una velocità di lettura fino a 2.800 MB/s, ovvero fino a 5,2 volte più veloce delle unità SSD portatili. L’unità vanta inoltre la velocità di scrittura più elevata in assoluto, pari a 2.300 MB/s, consentendo di trasferire un video UHD 4K da 20 GByte in appena 12 secondi.

Per soddisfare differenti esigenze di archiviazione e budget, Samsung prevede la commercializzazione di unità da 512 GByte, 1 e 2 TByte.

Le caratteristiche dell’unità X5 includono un corpo interamente in metallo con finiture lucide (119 x 62 x 19,7 mm per 150 grammi) e un rivestimento antiscivolo nella parte inferiore. La struttura interna, resistente agli urti, e il robusto alloggiamento in metallo sono in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 2 metri. Inoltre, la tecnologia Dynamic Thermal Guard e un dissipatore dedicato proteggono il dispositivo dal surriscaldamento, garantendo affidabilità e temperature operative ottimali.



Il drive portatile X5 offre inoltre un’elevata protezione dei dati grazie al software “Samsung Portable SSD”, basato sulla crittografia dei dati hardware AES a 256 bit, che include la protezione opzionale tramite password e una configurazione semplificata delle impostazioni di protezione.

L’unità X5 offre, inoltre, una garanzia limitata di tre anni e sarà disponibile a livello globale dal 3 settembre 2018 a un prezzo di vendita consigliato a partire da 425,89 euro per il modello da 500 GByte.