Serie C76 di TCL, le TV 4K simili a un opere d’arte

Design dalla linea minimale e un’esperienza di intrattenimento inedita grazie all’intelligenza artificiale per C76, nuova serie di tv 4K presentata da TCL.

Dotata delle tecnologie più avanzate – oltre all’ AI anche il sistema operativo Android 8.0, il Wide Color Gamut (WCG), qualità elevate di immagine e suono grazie all’HDR PRO e alla soundbar JBL integrate, la serie C76 è l’ultima nata della famiglia di tv TCL “Cityline”.

Premiata al CES 2018, tenutosi a Las Vegas lo scorso gennaio, con il premio per la “Smart TV dell’Anno con Migliore Esperienza Audio-Visiva al Mondo”, la serie C76 combina eleganza e performance. Il particolare design, caratterizzato dall’assenza di cornice su tre lati, permette di avere un profilo minimal e super sottile di soli 7,9 mm, che conferisce alle tv della serie un aspetto raffinato da qualsiasi angolazione.

Il concept è quello di avere un oggetto realizzato in alluminio e metallo - senza viti nè elementi in plastica - che sia un’opera d’arte senza tempo, in grado di integrarsi allo stile di ciascuna casa.

Non solo design per la serie C76 che offre anche Android TV, la risposta più avanzata per un intrattenimento di alta qualità, capace di fornire un modo sempre più smart di accedere ai contenuti favoriti, nella modalità che più si preferisce.

Android TV integra ora sia il sistema Google Home che l’Assistente Google.

Basta parlare al tv per trovare in modo veloce gli ultimi successi e le novità, controllare il punteggio dei big match, regolare l'intensità delle luci, senza staccare gli occhi dallo schermo.

Android TV consente anche di trasmettere e condividere contenuti UHD direttamente sulla tv e offre la possibilità di apprezzare sul grande schermo le applicazioni e programmi realizzati in 4K HDR.

Le funzioni innovative di Android TV 8.0, come una nuova esperienza di installazione e l’anteprima di un nuovo programma, garantiscono che i contenuti preferiti di tutti i membri della famiglia possano essere sempre al centro, visibili e fruibili.

La serie C76, 4K UHD, è dotata di Wide Color Gamut, tecnologia è in grado di rendere la varietà dei colori intensi e ultra realistici del cinema digitale, comodamente dal divano di casa.

Grazie all’HDR PRO, la serie C76 riproduce tutti i dettagli e le tonalità sia chiare che scure di ciascuna immagine.

Altra caratteristica è l’ampio angolo di visione (Wide Viewing Angle), che garantisce una perfetta visione delle immagini da qualsiasi punto della stanza.

I tv della serie sono dotati di un sistema audio JBL avanzato, composto da speaker frontali a 2 vie, decodifica DTS e tecnologia di elaborazione surround per offrire un’alta qualità del suono di film, musica e giochi.

Disponibile nelle versioni da 55” e 65”, questa novità sarà lanciata in Italia a partire dalla metà di settembre e sarà acquistabile sia negli store fisici che online.