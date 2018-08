VIA ARTiGO A820 supporta la piattaforma Alibaba Cloud IoT

VIA Technologies ha annunciato al mercato il progetto in grado di accelerare lo sviluppo di soluzioni Edge AI sicure e compatibili con l'ecosistema Alibaba Cloud IoT.

Questo grazie alla nuova compatibilità della soluzione VIA ARTiGO A820 con il progetto open source Link Edge di Alibaba Cloud IoT.

VIA ARTiGO A820 è un sistema fanless compatto con numerose opzioni di connessione che includono porte dual Ethernet, oltre a moduli opzionali wireless 3G e Wi-Fi ad alta velocità.

Con il supporto per Link Edge, infatti, il sistema diventa una soluzione adatta a un utilizzo molteplice in ambito industriale che si integra perfettamente con l’ecosistema Alibaba Cloud IoT.

Alimentato dal processore SoC NXP i.MX 6DualLite ARM Cortex-A9 da 1.0GHz, VIA ARTiGO A820 è stato progettato per supportare le installazioni IoT più esigenti grazie al design compatto e al risparmio energetico.

Completano la soluzione un’interfaccia I/O e numerose funzionalità di espansione video. Tra queste una porta HDMI, una porta COM RS-232/485, una porta DIO, tre porte USB 2.0 e uno slot miniPCIe.

La connessione veloce alla rete può essere gestita attraverso due porte Ethernet e moduli opzionali wireless 3G e Wi-Fi ad alta velocità.

Richard Brown, Vice-President International Marketing, VIA Technologies, Inc.

Vogliamo impegnarci fortemente per accelerare lo sviluppo di soluzioni Edge AI sicure, compatte e scalabili compatibili con l'ecosistema Alibaba Cloud IoT. Grazie al supporto per Link Edge, VIA ARTiGO A820 è la soluzione ideale per l’industria, la logistica, la gestione intelligente degli edifice e numerose altre applicazioni IoT.

VIA è stata riconosciuta come Best Alibaba Cloud IoT Intelligent Manufacturing Partner durante ICA (IoT Connectivity Alliance) Ecosystem Partner Summit, che si è svolto a Zhuhai, Cina il 29 giugno.

VIA prevede di espandere a breve la gamma di soluzioni Link Edge per la Cina e altri important mercati globali.