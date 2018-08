Intel Core Serie U e Y: prestazioni, connettività e autonomia

Intel svela i processori Core di ottava generazione della Serie U e Serie Y, pensati per device sottili e 2-in-1, ottimizzati per connettività, prestazioni autonomia.

La Serie U, precedentemente nota con nome in codice Whiskey Lake, e la serie Y, nota con nome in codice Amber Lake, sono state prodotte per soddisfare le esigenze di mobilità moderne e per l’integrazione in dispositivi notebook sottili e leggeri

Chris Walker, Vice President del Client Computing Group e General Manager della Mobile Client Platform di Intel

I nuovi processori Intel Core di ottava generazione estendono ancora una volta la nostra leadership nel fornire prestazioni eccezionali. Grazie alla connessione Wi-Fi Gigabit ora disponibile, rendiamo possibile una connettività più veloce dei PC, esperienze vocali più intuitive e una maggiore durata della batteria per la prossima ondata di computer portatili.

I nuovi processori Intel Core di ottava generazione serie U e Y alzano il livello di connettività, prestazioni, intrattenimento e produttività per i computer portatili e i 2 in 1 di oggi. I processori Intel Core di ottava generazione serie U forniscono per la prima volta connettività Gigabit Wi-Fi integrata nei computer portatili mainstream sottili e leggeri, offrendo connettività fino a 12 volte più veloce.

Offrono anche prestazioni fino a 2 volte superiori rispetto a un PC di 5 anni fa e guadagni prestazionali a due cifre a livello di produttività per ufficio con la navigazione Web quotidiana e la creazione di contenuti multimediali non intensivi rispetto alla generazione precedente.

Questo balzo in avanti per quanto riguarda connettività e prestazioni aiuterà gli utenti a concentrarsi sulle loro attività, creare contenuti e connettersi a casa, in ufficio e in movimento. I consumatori possono ora scaricare i loro programmi e film preferiti in meno di un minuto, creare, modificare e condividere contenuti video 4K a 360 gradi 6 volte più velocemente.

I processori Intel Core di ottava generazione serie Y offrono opzioni per una rapida connettività, tra cui funzionalità Wi-Fi e LTE veloci con prestazioni senza precedenti con alcuni dei computer portatili più sottili e leggeri e 2-in-1 disponibili sul mercato, con guadagni prestazionali a due cifre rispetto alla generazione precedente,6 consentendo nuove innovazioni in PC dal design elegante e compatto con una maggiore durata della batteria.

Sia i processori della serie U che quelli della serie Y sono dotati di funzionalità di piattaforma nuove e migliorate per interazioni più intelligenti con i PC, come il supporto per molteplici servizi vocali nella serie U e perfezionamenti per migliorare le opzioni di input naturali come i comandi touch e tramite stilo nella serie Y.

Processori Intel Core di ottava generazione serie U (i7-8565U, i5-8265U, i3-8145U)

I più recenti processori Intel Core i7, i5 e i3 di ottava generazione (serie U) offrono prestazioni all’avanguardia con un thermal envelope di 15 W con fino a quattro core e otto thread per i notebook mainstream e i 2-in-1.

Per la prima volta in questa categoria di processori, Intel offre connettività estremamente rapida grazie a Gigabit Wi-Fi integrato con Intel Wireless-AC per condivisione, streaming e download più veloci. Combinata con le opzioni del modem LTE Intel, i consumatori potranno contare su connettività veloce ovunque si trovino.

Collaborando con l'ecosistema dei PC, Intel offre prestazioni incredibili in piattaforme efficienti dal punto di vista energetico. Con i nuovi processori della serie U, i notebook e i 2 in 1 ottengono un ulteriore incremento delle prestazioni unitamente a durata della batteria di fino a 16 ore con un’unica ricarica, mentre i sistemi ottimizzati per il risparmio energetico possono raggiungere circa 19 ore di durata.

I consumatori possono semplificare le loro vite ed essere più produttivi grazie a Amazon Alexa e Microsoft Cortana, che consentono di controllare l'illuminazione e la temperatura nelle loro case, riprodurre musica, creare liste e fare shopping tramite comandi vocali, sia a casa che in movimento.

Il download immediato consente di guardare contenuti 4K UHD premium da provider come Amazon Prime Video, Netflix, iQiyi, Sony Pictures ULTRA e Vudu.

I dispositivi basati sui nuovi processori serie U supportano anche Dolby Vision HDR e audio immersivo Dolby Atmos. La combinazione di Dolby Vision e Dolby Atmos trasformano i PC in potenti centri multimediali.

Processori Intel Core di ottava generazione serie Y (i7-8500, i5-8200Y, m3-8100Y)

I primi processori Intel Core i7, i5 e m3 di ottava generazione (serie Y) sono bilanciati per la mobilità e offrono le prestazioni eccezionali che gli utenti si aspettano dai processori Intel in dispositivi super sottili e leggeri con connettività Wi-Fi e LTE veloce.

Streaming, condivisione o download con Intel Wireless-AC che supporta velocità wireless Gigabit e connettività affidabile e senza interruzioni con il supporto di Modern Standby ed eSIM con i modem Gigabit LTE di Intel.

Interazione migliorata con comandi touch e tramite stilo per potenziare la creatività e disegnare, tratteggiare e dipingere con precisione.

Design ultrasottili e leggeri che con spessore inferiore a 7 millimetri e peso inferiore a 1 chilo per l'utilizzo a casa, in ufficio e in movimento.

I notebook e i 2 in 1 potenziati dai nuovi processori Intel Core di ottava generazione serie U e Y saranno disponibili presso i produttori di PC a partire da questo autunno. Per informazioni visitate la panoramica sui processori Intel Core di ottava generazione per PC portatili.