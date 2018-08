5G a Roma, Atac è partner assieme a Fastweb ed Ericsson

ATAC S.p.A. entra a far parte del progetto Roma 5G, avviato a settembre dello scorso anno dall’amministrazione capitolina con Fastweb ed Ericsson.

Di fatto, la città si candida a diventare una delle prime metropoli in Europa a disporre di infrastrutture mobili di quinta generazione.

Con la firma del Protocollo d’intesa si rafforza ulteriormente la partnership finalizzata allo sviluppo e alla sperimentazione di servizi innovativi basati su reti Wi-Fi e 5G in alcune aree del territorio urbano al fine di accelerare il processo di trasformazione della città di Roma in una smart city in grado di migliorare significativamente la vivibilità e sostenere il rilancio produttivo del territorio.

Fastweb ed Ericsson realizzeranno le infrastrutture di rete necessarie per lo sviluppo dei nuovi servizi digitali abilitati dal 5G, in sinergia con la piattaforma Wi Fi già diffusa e attiva in città. Atac metterà invece a disposizione le proprie infrastrutture civili strategiche come i capolinea e le paline e i cavidotti per il passaggio dei cavi di fibra ottica per supportare la copertura capillare del segnale e la diffusione dei nuovi servizi basati sul 5G sia in ambienti indoor che outdoor beneficiando cosi dei vantaggi competitivi offerti dalle reti mobili di quinta generazione.

Grazie all’ingresso di Atac nel progetto Roma5G verranno sviluppati nei prossimi mesi delle sperimentazioni, limitate ad alcune aree della città, riguardanti la Sicurezza pubblica e la Mobilità urbana.

Presidente Atac, Paolo Simioni

Partecipiamo con molto interesse allo sviluppo di tecnologie in 5G finalizzate alla sperimentazione di servizi per la mobilità. Siamo convinti infatti, in linea con la trasformazione digitale dell'azienda prevista nel nostro piano industriale, che dobbiamo sfruttare pienamente le opportunità offerte dal digitale. Vale per i servizi commerciali, per quelli legati alla produzione, così come per i servizi di informazione all'utenza. Le reti 5G offrono enormi potenzialità. Contribuire sin dall'inizio a questa rivoluzione significa per Atac parteciparvi da protagonista, con benefici evidenti non solo per l'azienda, ma anche per i nostri clienti e quindi per la città.

Flavia Marzano, assessora a Roma Semplice

Con il progetto #Roma5G l'Amministrazione capitolina è in prima linea nella sperimentazione delle reti mobili di quinta generazione con il duplice obiettivo di ampliare l'offerta di servizi per cittadini e imprese e di attrarre investimenti sul territorio. L'adesione di Atac al protocollo d'intesa arricchisce il progetto di un attore prezioso dal momento che la mobilità urbana rappresenta uno degli ambiti di applicazione scelti per sperimentare soluzioni innovative basate sulle nuove infrastrutture tecnologiche.

Linda Meleo, assessora alla Città in Movimento

La sperimentazione del 5G sui mezzi Atac rappresenta un servizio in più per chiunque utilizzi il trasporto pubblico locale a Roma. Anche questo protocollo è frutto del lavoro messo in atto dall’Assessorato alla città in Movimento in sinergia con l’azienda dei trasporti della Capitale. La rivoluzione dei trasporti passa anche per l’innovazione e grazie allo sviluppo di questa tecnologia diamo più scelta e opportunità ai cittadini e turisti di Roma.