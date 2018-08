B10, Aquos C10 e Aquos D10: gli smartphone Sharp per l’Europa

Sharp porta a IFA 2018 i nuovi smartphone B10, Aquos C10 e Aquos D10 con i quali intende rientrare sul mercato dei terminali mobile del vecchio continente.

L’azienda ha realizzato device di tipo FreeForm, pressoché privi di cornice e abbastanza compatti da adattarsi alla mano, nonostante il grande schermo da 5,5" a 5,99".

Sharp Aquos D10

Il display da 5,99", con la sua fotocamera frontale incorporata nel bordo superiore, copre il 91% della parte anteriore del dispositivo e si estende nella cornice su tutti e 4 i lati. Rispetto ad altri smartphone, Sharp realizza display più grandi in dispositivi dalle dimensioni relativamente ridotte, offrendo quindi una maggiore portabilità e facilità d'uso.

Inoltre, la risoluzione Full HD+ (2.160 x 1.080 pixel) offre una straordinaria qualità dell'immagine e offre colori vivaci grazie alla tecnologia AQUOS, nota anche per i televisori SHARP AQUOS di alta qualità. Il brillante display con WCGP (Wider Color Gamut Panel) è facile da usare anche in condizioni di umidità.

La fotocamera principale di livello first-class è dotata di zoom ottico, che offre immagini nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie al suo sensore da 12 e 13 MP. La telecamera anteriore aggiuntiva da 16 MP garantisce invece una visione nitida, e abilita lo sblocco del dispositivo tramite il riconoscimento del volto.

La batteria da 2.900 mAh supporta oltre 20 ore di conversazione e circa 525 ore in stand-by. La memoria interna da 64 GB può essere estesa con una scheda micro SD, fornendo spazio sufficiente per foto, musica e app. In alternativa, è possibile inserire una seconda scheda SIM.

Sharp Aquos C10

Aquos C10 di Sharp offre una piattaforma tecnologicamente avanzata e un display LCD da 5,5" con risoluzione Full HD + che copre l'87,5% della parte frontale del dispositivo.

Sul retro viene utilizzata una doppia fotocamera, composta da un sensore da 12 MP con apertura f/1,75 e da un sensore da 8 MP con apertura f/2,0. La fotocamera anteriore è dotata di un sensore da 8 MP con apertura f/2.0 e garantisce ritratti e immagini nitide. Il terminale supporta lo sblocco tramite Face Unlock ed è dotato di memoria interna da 64 GB può essere estesa con una scheda microSD. In alternativa, è possibile inserire una seconda scheda SIM. La batteria da 2.700 mAh ha un tempo di conversazione di circa 19 ore.

Sharp B10

Questo smartphone si distingue per la dotazione completa e per l'interessante rapporto qualità-prezzo. Il display da 5,7" HD+ con una risoluzione di 1.440x720 pixel copre l'80% della parte frontale del dispositivo. Il retro del B10 è dotato di un sensore di impronte digitali, ma è anche possibile sbloccarlo tramite Face Unlock.

Un ulteriore punto di forza della SHARP B10 è la doppia fotocamera anteriore, composta da una fotocamera da 13 megapixel con un'apertura f/2.0 e una fotocamera grandangolare con un sensore da 8 MP. L'angolo di copertura di 120 gradi della fotocamera consente di scattare foto di gruppo e di paesaggi. La fotocamera anteriore cattura le immagini con un sensore da 13 MP e un'apertura f/2,2.

L’alloggiamento per la doppia SIM offre la possibilità di inserire due schede SIM o per una scheda SIM più un'estensione di memoria. Così la memoria interna di 32GB può essere estesa a 128 GB con una scheda SD. Una batteria da 4.000 mAh estremamente potente dura 21,5 ore di conversazione o fino a 675 ore di stand-by.