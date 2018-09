Lenovo ThinkPad X1 Extreme, lavoro e svago tutto in uno

Lenovo annuncia la più recente aggiunta al proprio portfolio di laptop premium: ThinkPad X1 Extreme porta il formato 15” e GPU Nvidia alla nota serie X1.

X1 Extreme è pensato per gli utenti avanzati e per i “prosumer” (professional consumer) che cercano un laptop leggero e sottile ed elegante che rifletta sia le loro esigenze di prestazioni sia la loro personalità.

Rappresenta la soluzione ideale per carichi di lavoro intensi quali la post-produzione video e fotografica, il rendering grafico o le applicazioni di realtà virtuale e mista. Grazie alla compatibilità con i più diffusi visori, gli utenti possono godere di esperienze immersive con tempi di latenza minimi. Questa caratteristica rende ThinkPad X1 Extreme particolarmente adatto all’applicazione in campi quali l’insegnamento, i corsi di aggiornamento, il settore medicale e la modellazione. La grafica Nvidia GeForce 1050Ti consente inoltre di godere di un’esperienza di gaming ottimale, per i momenti di libertà.



Le postazioni di lavoro moderne spaziano da casa all’ufficio, dal coffee shop all’aereo; la mobilità è un fatto scontato e la leggerezza dei dispositivi è fondamentale quando ci si sposta costantemente da un ambiente all’altro. Con un peso di soli 1,7 Kg, X1 Extreme è più leggero del 12% rispetto al ThinkPad T580 pur mantenendo prestazioni elevate.

La combinazione di processori Intel Core di ottava generazione, compreso il Core i9 che sarà annunciato prossimamente, una memoria massima di 64 GB e lo storage doppio PCIe SSD opzionale con funzionalità Raid 0/1 fanno di Extreme la macchina più performante della serie X1.

La produttività e la collaborazione sono accresciute dai microfoni a lunga portata e dall’audio Dolby Audio Premium, che garantiscono un’esperienza ottimale nelle conference call, e dalla durata delle batterie fino a 15 ore; la ricarica rapida consente inoltre di ripristinare l’80% di carica della batteria in soli 60 minuti. La tastiera è sempre uno dei punti di forza di ThinkPad X1 Extreme, con gli 1,8 mm di corsa dei tasti che rimangono l’apice delle prestazioni per questa categoria di dispositivi.



I gamer occasionali possono godere dello schermo UHD da 15,6”, del suono di Dolby Atmos attraverso le cuffie audio dedicate e di un’esperienza di gioco più fluida con la grafica discreta Nvidia GeForce 1050Ti MaxQ. Il display prevede inoltre il supporto di contenuti abilitati per Dolby Vision HDR che consente agli utenti di godersi la propria serie o film preferito dal proprio streaming provider.

Il nuovo ThinkPad X1 Extreme non è solo un potente strumento di lavoro, copre infatti la distanza fra gioco e lavoro e mette a disposizione dei prosumer un laptop intelligente che dà il meglio su tutti i fronti.

Per gli utenti professionali che richiedono una workstation certificata per le applicazioni dei più importanti ISV nello stesso chassis sottile e leggero, è disponibile ThinkPad P1.

ThinkPad X1 Extreme sarà disponibile in Italia a partire da 1.709 euro (IVA esclusa); la data di disponibilità del prodotto verrà comunicata più avanti.